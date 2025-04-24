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Україна

У Києві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки ворога

13:22 24 квітня 2025
В столиці загинули восьмеро людей. Фото ДСНС

В Києві, де під час нічної ракетно-дронової атаки загинули восьмеро містян, а більше 70 киян були травмовані, п'ятницю, 25 квітня, оголошено днем жалоби.

«Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю», — повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

Спочатку столичні рятувальники повідомляли, що під час атаки на Київ в зруйнованому житловому будинку загинули дев'ятеро мешканців, але пізніше з'ясувалося, що жертв вісім.

Віталій Кличко повідомляв, що 77 людей звернулися за допомогою до медиків, 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень. Загалом в столиці було пошкоджено 12 будівель.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповнив інформацію про дев'яту людину, яку вважали загиблою. За його словами, частини тіл, які були попередньо ідентифіковані як девʼятий загиблий, імовірно, належали підтвердженим загиблим. Рештки направили на експертизу.

 

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Наразі в Києві тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами можуть перебувати до десятьох людей.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни застосували понад дві сотні дронів-камікадзе та ракет різних типів, в тому числі й балістичні.

Фото ДСНС

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