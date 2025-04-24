Астрологи, які раніше склали гороскоп на 24 квітня, розповіли, кому посміхнеться вдача наприкінці тижня з 25 по 27 квітня 2025 року. У цей час інтуїція посилиться, а зовнішні обставини начебто самі підлаштуються під бажання людей, пише slovofraza.com.

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Риби

Риби відчують, що інтуїція працює на повну. Ці дні можуть принести емоційне та духовне оновлення, важливі прозорливі моменти та знакові події. У сфері почуттів очікуються гармонія, визнання та навіть повернення колишніх емоцій. У сфері фінансів можливі приємні сюрпризи, гроші можуть прийти зненацька, можливо, як подарунок. Ваша уява та чутливість будуть на піку, що зробить кінець тижня сприятливим для творчості та роботи з підсвідомістю. Головне — довіряйте собі.

Овен

Овни відчують приплив натхнення та рішучості, особливо у п'ятницю та суботу. Ці дні вдалі для кар'єри, особистих проектів та самовираження. Не проґавте шанс проявити ініціативу — ваші зусилля будуть оцінені. Можливі несподівані грошові надходження. В особистому житті ви будете цікаві та харизматичні. Головне — не втрачайте впевненості та дотримуйтесь внутрішнього голосу.

Близнюки

Для Близнюків вихідні можуть стати доленосними. Світ почне відгукуватися на ваші бажання та думки. Це час для нових знайомств, ділових контактів та творчості. Можлива важлива зустріч чи ідея, що змінить майбутнє. Фінансовий успіх на вашому боці — від вдалих угод до бонусів. Чекайте на довгоочікувані новини або запрошення, які вплинуть на ваші плани. Будьте щирі — вас почують.

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Лев

Леви привертатимуть увагу та захоплення. Це ваш зірковий момент у сфері творчості та особистих досягнень. Вас підтримають у починаннях, які потребують лідерства та пристрасті. Можливе визнання, подарунки та турбота від близьких. Прекрасний час для реалізації творчих ідей. Гроші можуть прийти зненацька, а вкладення виявляться вдалими.

Стрілець

Стрільців чекають на події, які зміцнять впевненість у собі та відкриють нові горизонти. Це чудовий час для подорожей, нових знайомств та навчання. Ваші зусилля принесуть плоди. Можуть з'явитися несподівані можливості, не бійтеся ризикувати. У фінансовій сфері можливі виграші чи вдалі інвестиції. Ваш оптимізм та енергія заразливі, і успіх буде на вашому боці.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологиня Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, які купатимуться в щасті ще до кінця квітня.

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