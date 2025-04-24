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Політика

«Це не потрібно і дуже не вчасно»: Трамп відреагував на нічний удар по Києву

16:32 24 квітня 2025
Президент США Дональд Трамп відреагував на нічний удар по Києву

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану ракетну атаку росії по Україні в ніч на 24 квітня, закликавши володимира путіна зупинити атаки і досягти мирної угоди.

У соцмережі X він закликав російського диктатора путіна зупинитися і досягти мирної угоди.

«Я не задоволений російськими ударами по КИЄВУ. Це не потрібно і дуже не вчасно. Володимире, Зупиніться! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте УКЛАДЕМО МИРНУ УГОДУ!» — написав Трамп.

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Як писали «ФАКТИ», раніше прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп розчарований темпами переговорів щодо припинення війни в Україні, а президент Володимир Зеленський рухається у «неправильному напрямку», коли справа доходить до переговорів.

«Президент розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче робити те, що є правильним для миру. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб убивства припинилися, але нам потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити. І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається у неправильному напрямку», — сказала Левітт журналістам у Білому домі.

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