Це є неприйнятним для президента: у Білому домі знову розкритикували Зеленського

Президент США Дональд Трамп розчарований темпами переговорів про припинення війни в Україні, а президент Володимир Зеленський рухається в «неправильному напрямку», коли справа доходить до переговорів, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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«Президент розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче робити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися, але нам потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити, — сказала Левітт журналістам у Білому домі. - І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку», передає Reuters.

Речниця додала, що Дональд Трамп не просив Україну визнавати Крим частиною росії.

«Як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів. Вони повинні визнати, ця війна надто довго була жорстокою. Для укладання хорошої угоди обидві сторони мають піти трохи незадоволеними», — сказала Левітт.

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Левітт заявила, що Зеленський веде мирні переговори через пресу.

«Це є неприйнятним для президента, переговорний процес має відбуватися за закритими дверима. Президент Трамп розчарований. Його терпіння закінчується», — резюмувала речниця Білого дому.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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