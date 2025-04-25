«Не могла відірвати очей»: популярний співак вразив чуттєвим хітом (відео)

Лідер популярного гурту Kadnay Дмитро Каднай вразив чуттєвою піснею «Запах твого волосся». Одночасно з премʼєрою вийшов і кліп, який був знятий відомим режисером Аланом Бадоєвим, що здебільшого працює з Максом Барських.

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«Він просто йде, сповнений присутністю того, кого більше немає поруч, — написав Алан на своїй сторінці у соціальній мережі. — Решту скажуть очі…»

Композиція «Запах твого волосся» увійшла до нового альбому гурту «Квітами на глибині». За словами Дмитра Кадная, «вчора ми всі були квітами на глибині».

Ліричну композицію Кадная Бадоєв доповнив яскравими образами музиканта. Дмитро змінює їх декілька разів — від чорно-білого до рожевого, жовтого й кроваво-червоного. Під відео шанувальники оцінили саме стилістику кліпу та акторські вміння Кадная.

«Боже, які кольорі, — були вражені у мережі. — Яка пісня, які емоції. Як якісно, не наіграно, щиро. Суцільна естетика, прекрасні переходи. Це все такі вже замилені слова, але я не можу підібрати інших, щоб описати свої почуття. Я би хотіла так бачити кадр, так доносити сенси і так показувати своє бачення».

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«Дуже чуттєво, я не могла відірвати очей, — зізналися під відео. - Прекрасне поєднання глибини, естетики і простоти. А ще увесь кліп ловила себе на думці, що Діма мені когось нагадує зовнішньо, і в кінці зрозуміла, що мені чогось на Хіта Леджера схожий).

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Макс Барських вразив мережу романтичним відео.

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