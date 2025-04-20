Найсексуальніший: Макс Барських вразив мережу (відео)

Популярний співак Макс Барських, який змусив росіян донатити на ЗСУ, випустив чергову чуттєву композицію. За словами артиста, «Someone New» — це емоційний маніфест про зраду, прозріння й рух вперед. Пісня стала другою в новому англомовному альбомі музиканта. Нагадаємо, «Stomach Butterflies» («Метелики у животі») здивували шанувальників відвертим відео.

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Кліп на нову композицію традиційно знімав Алан Бадоєв. У центрі уваги тільки сам Барських, який у ковбойському капелюсі співає про страждання від кохання та показує своє худорляве тіло, вкрите наколками. За задумом Бадоєва, персонаж, якого зіграв Барських у новому кліпі, запозичений з фільму «Механічний апельсин» Стенлі Кубрика.

Герой Барського у новому кліпі запозичений з фільму “Механічний апельсин” Стенлі Кубрика

— Макс в цій історії — не герой і не антигерой, він — правда, яку ми часто боїмося побачити в собі, — розповів Алан.

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Барських назвав нову композицію «піснею про прийняття».

— Пісня про той момент після розставання, коли емоції накривають хвилями: спочатку кохання, потім злість, розчарування, а далі — правда, яка ріже, — презентував композицію Барських. — Тебе зрадили. Ти довірив серце не тій людині. Але ця пісня не про біль заради болю. Вона — про прийняття.

«Цей хлопець — молодий чудовий ковбой!» — відреагували на нове відео у мережі.

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«Найсексуальніший кліп, — додали у коментарях. — Яка ж в Макса сильна чоловіча енергія. Неперевершений».

Раніше Дмитро Волканов вперше показав свою кохану.

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