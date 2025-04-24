Фахівці в галузі Східних гороскопів розробили прогноз на поточний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 25 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Двійка Денаріїв

Козерогам варто уникати ризиків та тверезо оцінювати свої сили. «Двійка Денаріїв» вказує на необхідність балансувати між завданнями та ресурсами. Краще завершити поточні справи, ніж розпочинати нові, особливо якщо відчуваєте невпевненість. Будьте обережні з грошима та часом, уникайте імпульсивних рішень.

Водолій — Путівник

В цей день Водоліям варто сповільнитись і дати собі відпочинок. Карта «Самітник» говорить про важливість усамітнення та роздумів. Якщо відчуваєте втому чи апатію, це знак для відпочинку. Відкладіть великі завдання та займіться собою: медитацією чи улюбленим заняттям, щоб відновити сили.

Риби — Мир

День для Риб вимагатиме уважності, хоча карта «Мир» обіцяє гармонію та завершення важливого етапу. Маленькі проблеми можуть перерости у великі, якщо їх помітити. Оцініть ситуацію об'єктивно, особливо у питаннях фінансів та спілкування. Зберігайте спокій і завершіть день із задоволенням.

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Овен — Дама Денаріїв

Овнам варто проявити самостійність і дбайливо ставитись до ресурсів. В цей день важливо не перекладати відповідальність на інших. Намагайтеся раціонально розподілити час і уникати поспішних рішень. Увага до справи допоможе зберегти репутацію та завершити всі завдання.

Телець — Зірка

Телецям випадає карта «Зірка», яка обіцяє гармонію та успіх. В цей день можуть з'явитися нові можливості, про які ви давно мріяли, особливо у професійних проєктах чи особистому житті. Використовуйте цей день для планування довгострокових цілей. Ваша чарівність та інтуїція допоможуть вам знайти потрібних людей.

Близнюки — Верховна Жриця

Близнюкам варто прислухатися до інтуїції та уникати суєти. «Верховна Жриця» радить знизити активність та зосередитись на звичних справах. Краще уникати нових починань та приділити увагу домашнім завданням у спокійній обстановці.

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Рак — Колесо Фортуни

Для Раків день може стати поворотним. «Колесо Фортуни» обіцяє несподівані, але позитивні зміни, особливо у кар'єрі. Будьте активними, проявляйте ініціативу і не проґавте можливості. Доля буде на вашому боці.

Лев — Четвірка Жезлів

Леви в цей день будуть зайняті рутинною роботою з документами та формальностями. «Четвірка Жезлів» вказує на ефективність таких завдань. Робіть перерви, щоб зберегти продуктивність і заохочуйте себе за виконану роботу.

Діва — Закохані

Дівам належить зробити важливий вибір. Карта «Закохані» може символізувати як романтичні стосунки, так і важливі рішення. У цей день ваш настрій залежатиме від спілкування. Постарайтеся слухати серце, але не забувайте і про розум.

Ваги — Башта

На Терезів чекає несподіваний поворот подій, який призведе до звільнення від старих обмежень. Незважаючи на різкі зміни, це шанс на оновлення. Будьте готові до змін та сприймайте їх як можливість для зростання.

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Скорпіон — Лицар Мечів

Скорпіонам варто уникати конфліктів та бути обережними у словах. «Лицар Мечів» вказує на можливі суперечки, особливо якщо не контролювати емоції. Направте енергію в корисне русло, наприклад, у спорт чи складні завдання, які потребують рішучості.

Стрілець — Сонце

Стрільці можуть дозволити собі відпочинок. Карта «Сонце» говорить про світлий та ресурсний день, ідеальний для відновлення сил. Можливі приємні моменти із близькими. Дозвольте собі радіти життю та подякуйте собі за всі досягнення.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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