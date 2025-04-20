Півням час діяти, а Драконам треба розслабитися: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 квітня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень (з 21 по 27 квітня). Завдяки цим рекомендаціям можна краще підготуватися до подій і провести час з максимальною користю, пише slovofraza.com.

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Щур

Щурам потрібно присвятити час праці, щоб досягти поставленої мети. Важливо пам'ятати і про відпочинок. Їм важливо навчитися чергувати роботу з розвагами.

Бик

Бикам варто уникати нав'язливої думки оточуючих. Їм можна просто пропустити слова батьків або друзів повз вуха. Це найкращий час для самоаналізу.

Тигр

Тиграм потрібно зробити ставку на роботу та домашні справи, але не варто забувати про особисте життя. Бездіяльність на любовному фронті може призвести до самотності.

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Кролик

Кроликам у цей період потрібно робити все обдумано, вкрай обережно. Будь-яка проблема в цей період буде вирішуваною, але тільки якщо робити все усвідомлено.

Дракон

Драконам у цей період потрібно розслабитись і робити те, що вони вміють найкраще. Їм потрібно розважатися та займатися улюбленою справою, а не самокопанням.

Змія

Змії зможуть легко прийти до спільного знаменника з будь-якою людиною. Це унікальний час, коли можна знайти самих себе і втратити неприємні емоції.

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Кінь

У Коней у цей період виросте мотивація. У разі труднощів потрібно попросити близьких людей про допомогу. Їм треба уникати гордості та самовпевненості.

Коза

Козам треба перестати розмірковувати про перспективи та починати діяти. Якщо швидко здаватися і сумувати при кожній невдачі, є великою можливість залишитися на місці і нічого не досягти.

Мавпа

Мавпам дадуть знати про себе їхні попередні помилки та недоліки. Їм потрібно прийняти труднощі, які виникатимуть у цей період. Час підійде для духовного просвітлення.

Півень

Півням категорично не можна бути бездіяльними. Щоб стати більш багатими, красивими, щасливими та розумними, треба діяти. Їм треба запастись терпінням.

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Собака

Собаки зможуть розглянути результати виконаної раніше роботи. Їм можна чекати наприкінці тижня приємних сюрпризів. Також час можна присвятити прибиранню будинку.

Свиня

Свиням не можна лінуватися і розпорошувати енергію марно, тому що вони не зможуть втілити у реальність свої задуми. У цей період їхнє життя може прийняти зовсім несподіваний злам.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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