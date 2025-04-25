Левам не можна піддаватися на провокації, а Козероги зможуть знайти вирішення давньої проблеми: гороскоп на 25 квітня

Астрологи, які раніше назвали знаки Зодіаку, яким пощастить найближчими днями, склали гороскоп на 25 квітня, інформує ТСН.

Козеріг

У Козерогів рішення важливої проблеми, яка давно їх турбувала, може прийти зовсім несподівано і легко — як ніби саме собою. Однак насправді це буде сигнал від підсвідомості.

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Водолій

Водоліям в цей день складні питання краще відкласти на наступний тиждень. Наразі важливо зосередитися на планах на майбутнє, адже сьогодні у вас буде можливість правильно визначити цілі.

Риби

Рибам треба приділити максимум уваги близькій людині — сьогодні вона особливо потребує вашої підтримки і відчуття, що ваша любов не обмежується лише словами, а проявляється у конкретних вчинках, готовності піклуватися про неї.

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Овен

Овнам зірки радять вам уникати вирішення як професійних, так і побутових питань. Замість цього варто насолодитися відпочинком — на щастя, сьогодні п’ятниця, і можна не перевтомлюватися.

Телець

У Тельців цей день не найкращий для ділових переговорів: досягти компромісу навряд чи вдасться. Тому краще перенести їх на початок наступного тижня, а сьогодні зайнятися підготовкою.

Близнюки

Коли Близнюкам потрібно прийняти важливе рішення, треба прислухатися до внутрішнього голосу. Зазвичай він орієнтується на підсвідомі відчуття і не обдурить.

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Рак

Ракам обов’язково потрібно зв’язатися з родичами. Це може бути важливим не тільки для них, а й для вас — вони можуть поділитися інформацією, яка стане корисною в найближчому майбутньому.

Лев

Перебуваючи в хорошому настрої, Левам треба бути обережними з людьми, які можуть спробувати викликати у них емоційну реакцію. Не дозволяйте їхнім провокаціям вивести із рівноваги — їхні наміри не завжди благородні.

Діва

Якщо Діви мріють про здійснення своєї найбільше бажаної мети, треба уявити її якомога детальніше. «Малюйте» її в своєму розумі, прописуючи кожну деталь — тоді це стане реальністю.

Терези

Терезам, щоб успішно рухатися до важливих цілей, запланованих на наступний тиждень, треба почати з повноцінного відпочинку. Тільки відновивши сили, ви зможете взятися за реалізацію своїх амбіцій.

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Скорпіон

Скорпіонам треба намагатися дбайливо і відповідально подбати про своє здоров’я. Пам’ятайте, що всі справи не переробиш, і працювати за двох — це не вихід. Такий режим лише призведе до втоми, а не до результатів.

Стрілець

Стрільцям не треба дозволяти себе втягнути у чужі проблеми. Це може призвести до неприємних наслідків, коли ви, замість того щоб бути помічником, опинитесь у ролі того, хто винен.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологиня Анджела Перл назвала три знаки Зодіаку, яким таланитиме в роботі та особистому житті до кінця квітня.

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