Колишнього голову податкової Насірова знов взяли під варту: що відомо

Ексголові податкової Роману Насірову, який мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів у кримінальній справі, змінили запобіжний захід.

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За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 24 квітня ВАКС взяв під варту колишнього голову ДФС України.

Так, суд змінив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави.

Колишнього посадовця взяли під варту у залі суду.

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Як повідомляли «ФАКТИ», колишнього керівника Державної фіскальної служби затримали у 2017 році за підозрою у махінаціях на два мільярди гривень. Насіров є фігурантом «газової справи», пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком. Податківець надав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам Онищенка.

По справі Насірова було ухвалено рішення про запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Через кілька днів він вийшов із СІЗО, сплативши цю заставу.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді арешту з можливістю внесення застави, яка становила 523,2 мільйона гривень.

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У травні минулого року Насіров знову вийшов із СІЗО під заставу.

Нещодавно з'явилася інформація, що Роман Насіров почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів. І що він через це не з'явився на суд. Адвокати просили суддю зупинити провадження з цієї причини. Але 10 квітня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід до 10 червня.



Окрім того, у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову.

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