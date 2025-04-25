На бензині у травні-червні краще не економити: що чекає на ринок у цей час

Вже з 1 травня в Україні розпочнеться перехід на бензин із додаванням 5% біоетанолу. Одним з наслідків цього процесу може стати тимчасове зростання цін на українських АЗС, але спроба заощадити може коштувати ще дорожче.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» повідомляє експерт паливного ринку Сергій Куюн. Також ринок активно готується до 1 травня та імпорту Е5 (бензин з 5% біокомпонентів).

Як зазначає експерт, мережі ОККО та UPG вже заявили, що не бачать проблем зі стартом програми, а «Укрнафта» вже начебто навіть почала продаж Е5 на окремих станціях. Щоб 1 травня відповідати закону, заповнення біопаливом станцій вже має розпочатися у всіх великих мережах.

«Хочу повторити свою пораду: хоча б у травні-червні утримайтеся від пошуків та використання найдешевшого бензину. Ринок має адаптуватися до нового продукту, який дуже вимогливий до чистоти резервуарів на нафтобазах, АЗС та у бензовозах. Контроль якості має бути посилений, а зробити це найкраще можуть лише мережеві гравці, які мають у своєму складі стаціонарні та пересувні лабораторії, а створення та утримання цих підрозділів потребує багато грошей», — наголошує експерт.

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Також, за словами Сергія Куюна, у разі проблем з якістю в преміум-мережах шанси бути почутими при виникненні будь-яких ситуацій набагато більші.

З іншого боку, на світовому ринку після тривалого падіння відбулося підвищення нафтових цін. Втім, зростання цін становило поки що лише 0,15% і досягло 66,2 долара за барель нафти марки Brent після падіння на 2% за підсумками попередніх торгів. Якщо США і КНР почнуть переговори про зниження тарифів на імпорт, як пише Reuters, ціна на нафту може зрости. Також сприятливо на «чорне золото» може вплинути й результат переговорів США та Ірану щодо можливої угоди про відновлення обмежень на програму Тегерана зі збагачення урану.

Як писали раніше «ФАКТИ», у травні на українських АЗС можливе зростання цін на бензин на 50−80 копійок за літр через вищу вартість бензину з біоетанолом у Європі. Водночас, якщо нафта продовжить дешевшати, жодного зростання цін не станеться.

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Фото pixabay

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