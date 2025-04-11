Україна з травня переходить на бензин зі спиртом: що варто знати водіям

На ринку пального України продовжуються зміни. І після здешевшання палива на 2−3 гривні на водіїв чекає ще один «сюрприз»: з 1 травня країна переходить на бензин зі спиртом, а саме — з біоетанолом.

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Це вимога закону, який Верховна Рада прийняла у червні 2024 року, розповів в етері Громадського радіо директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.



За його словами, біоетанол — це спирт із зерна, який використовують як екологічну паливну добавку. За новим законом, бензин в Україні, за деякими винятками, повинен містити щонайменше 5% біоетанолу.

В Європі таке правило діє вже 15 років, а нещодавно там перейшли на бензин Е-10, який містить 10% біоетанолу. Перед цим цей показник становив 7%. Тоді як у Латинській Америці пальне містить 85% біоетанолу.

За словами експерта, «це вже не бензин зі спиртом, а спирт з бензином».



Сергій Куюн, зазначив, що основна причина такого переходу — це те, що пальне з біоетанолом є менш шкідливим для довкілля. Таке пальне є екологічнішим за звичайне.

Раніше для того, щоб пальне краще горіло, використовували хімічні сполуки (наприклад, метилтретбутиловий ефір). Проте наразі ця сполука багато де заборонена або обмежена, зокрема — у США та Європі.

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Друга причина — енергонезалежність, яка дозволяє зменшити імпорт енергоносіїв. До прикладу, у Європі взагалі немає власного нафтовидобутку. Тоді як біокомпонент виробляється безпосередньо на континенті. Відповідно, це заміщення імпортних енергоносіїв.

Третя причина, яка особливо важлива для України — це позиція аграріїв.

«Після початку повномасштабного вторгнення транспортування кукурудзи, з якої роблять спирт, стало важким. Ускладнилась логістика. Відповідно, заробітки на цій кукурудзі зменшились. Тому виробляти біоетанол з кукурудзи і тут його використовувати — це могло би бути справді непоганим рішенням», — вважає Сергій Куюн.

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Також директор консалтингової групи «А-95» додав, що про впровадження в Україні вимоги додавати спирт у бензин говорили 15 років, однак лише незабаром вона почне діяти.

На його думку, процес пришвидшили, оскільки це стало важливо для аграріїв. Раніше, каже експерт, вони мали нормальні ринки збуту й заробляли на цьому. Тому програми з біоетанолом їх не надто цікавили. А зараз, коли вони опинилися у скрутній ситуації, це питання знову вийшло на порядок денний.

Крім того, Куюн додав, що спирт додаватимуть не до всіх бензинів. Зокрема, бензин зі спиртом не постачатимуть до Сил оборони. Одна з причин — його не бажано зберігати тривалий час. В армії, як правило, бензин і дизпальне може зберігатися роками. Тому для війська зробили виняток.

Також ця норма не стосуватиметься бензину з октановим числом 98.

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За словами експерта, сучасні двигуни адаптовані до пального з вмістом біоетанолу до 30%, і вміст у 5% не буде помітним навіть для старих автомобілів.



Аналітик зазначає: оскільки в Європі вже не виготовляють бензину з вмістом біоетанолу 5%, то для України запускатимуть окремі лінії. В середньому він може подорожчати на 20 доларів за тонну, тобто на 50 копійок за літр. Сергій Куюн вважає, що навряд чи ці 50 копійок будуть враховувати під час продажу такого пального.

Водночас аналітик зазначив: перехід на бензин зі спиртом потребуватиме більшої дисципліни від споживачів. Зокрема, він не радить заливати таке пальне в генератори. Також експерт не рекомендує залишати автомобілі з великою кількістю невикористаного бензину на тривалий час.

Ми також писали про те, що останнім часом в Україні пришвидшилося зростання цін на пальне. Відбулося це внаслідок високих темпів збільшення вартості автогазу. Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція між мережами АЗС і оптимізація логістики імпортних постачань стримували подорожчання пального. Також пришвидшилося зростання цін на сирі продукти в річному вимірі й відбулося подорожчання оброблених продуктів.

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