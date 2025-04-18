З 1 травня в Україні може почати дорожчати пальне: чому це може трапитися саме у травні

У травні на українців може очікувати нова хвиля зростання цін на деякі товари, і одним із них може стати бензин. Причина тому — обов'язок з 1 травня продавати на АЗС так зване біопаливо, що може не в кращий бік позначитися на цінах.

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Саме з цієї дати набуває чинності ухвалений у червні 2024 року законопроєкт № 3356-д. Документ зобов'язує всі АЗС додавати до пального щонайменше 5% так званого біоетанолу, або спирту, виробленого з рослинних компонентів, насамперед із кукурудзи.

Таке рішення має низку позитивних моментів — економія бензину його заміною на більш доступний спирт, зниження викидів шкідливих речовин, але є і мінуси. Один з них — відсутність чітких правил контролю за дотриманням якості такого змішування, що при недотриманні технології може завдати шкоди паливній системі авто.

Водночас експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає, що навряд чи велику кількість нового палива вироблятимуть саме в Україні. Причина тому — ризик для нафтобаз, на яких відбуватиметься змішування бензину та біоетанолу, з боку російських окупантів.

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Як результат, майбутнє пальне найімовірніше повезуть із Європи, де воно трохи дорожче, приблизно на 25 доларів за кожну тонну. У роздробі це означає зростання ціни бензину на 50−80 копійок на кожному літрі.

Щоправда, як уточнює Сергій Куюн, через очікуване у травні падіння цін на бензин на 2−3 гривні за літр через здешевлення нафти, цього ніхто може навіть не помітити.

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