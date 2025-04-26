Цими вихідними астрологи обіцяли несподіваний прибуток підопічним п'яти знаків Зодіаку. Однак навіть тим, хто не потрапив до цього списку обраних, доля підготувала свої подарунки. Якими вони будуть, розповідає Главред з посиланням на сайт індійських езотериків.

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Овен

Ви відчуваєте потребу у спонтанності. Приймайте рішення за покликом душі і серця — вони будуть найбільш вірними. В родинних стосунках не тисніть на партнера — це лише віддалить вас одне від одного. У другій половині дня джерелом вашого спокою може стати садівництво чи городництво.

Телець

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На вас очікує приємна несподіванка у вигляді грошей, на які ви навіть не розраховували. Також існує велика вірогідність початку далекої подорожі — вона буде непростою, але принесе велику користь для вашої кар’єри. Особисте може зазнати атаки зовні — не слухайте порад сторонніх.

Близнюки

Цього дня уникайте висококалорійної дієти та відповідально поставтеся до фізичних навантажень. Якщо ви поки не маєте власного житла, інвестиція в нерухомість буде розумним кроком. У вільний час почитайте натхненну книгу, яка стимулюватиме вас до роздумів.

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Рак

Якщо ви давно планували взяти кредит і займалися цим питанням тривалий час, цього дня вам запропонують найбільш вдалі умови кредитування. Надвечір знайдіть час для зустрічі з друзями — у них накопичилося багато новин, які вас зацікавлять. Якщо ж натомість підете з родиною до торгового центру, пам’ятайте про ощадливість.

Лев

Початок дня буде вражаючим і наповнить вас енергією для реалізації важливих справ. Подолати тимчасові фінансові труднощі вдасться завдяки підтримці вірних друзів. Віддячте Всесвіту за їхню доброту своєю участю у благодійності і соціальній діяльності.

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Діва

Здоров’я вас не потурбує, а ось членам родини може знадобитися допомога. Взагалі домашня обстановка буде дещо непередбачуваною. Будьте готовими до того, що хтось спробує внести розлад у ваші стосунки з «другою половиною» — перешкодити цьому буде можливо, якщо ви проведете вдома більше часу, ніж зазвичай.

Терези

Напруга на роботі та проблеми вдома провокуватимуть ваш стрес. Уникнути прямих конфліктів буде можливо, заручившись підтримкою хорошого друга. Якщо ж емоції стримати не вдасться, все може закінчитися серйозною особистою кризою і втратою роботи.

Скорпіон

Ваш душевний спокій може похитнутися, однак друг допоможе у розв'язанні проблем. Зняти напругу, яка накопичилася протягом тижня, цілком можливо за допомогою заспокійливої музики. А ось рятуватися шопінгом не варто — ви чудово розумієте цінність грошей, отже зайві кошти краще залишити у скарбничці до справді важких часів.

Стрілець

Якщо ви гіпертонік, будьте особливо уважними під час поїздок у переповненому транспорті. Вільний час після роботи може бути згаяний на непотрібні суперечки, тож краще уникати спілкування з токсичними людьми. Тихий вечір у родинному колі поверне спокій душі і серцю.

Козоріг

У суботу ваш фізичний стан буде ідеальним, чого не скажеш про стан ваших фінансів. Тому варто бодай утриматися від нових позик. Взагалі під час прийняття важливих рішень керуйтеся розумом, а не почуттями. У цьому вам зможе допомогти ваш діловий партнер.

Водолій

Ваші власні зусилля у поєднанні з підтримкою рідних принесуть бажані результати. У вас можуть з’явитися нові друзі, які відіграють важливу роль у вашому житті. На роботі вас відзначать за креатив та самовідданість, тож згодом очікуйте на приємний грошовий бонус.

Риби

Не перейматеся занадто про своє здоров'я — це тільки погіршить ваш стан. Підтримати його можна за рахунок невеликої подорожі, яку ви давно планували. Вирушайте туди разом з друзями і насолодіться вільним часом разом.

Також до вашої уваги — Таро-прогноз на вихідний день, 26 квітня.

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