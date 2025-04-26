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Шоу-бізнес

Це опір: відома танцюристка потужно звернулася до мережі

11:31 26 квітня 2025
Олена Шоптенко

Відома танцюристка та хореограф Олена Шоптенко, яка розповіла про важке відновлення після травми, звернулася до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі вона виклала світлину та допис про те, що відчуває, перебуваючи у складні часи за кордоном. Нагадаємо, Олена разом з сином знаходиться в Австрії.

«Яка у вас війна, якщо ви красиві ходите по ресторанах?», — на жаль, іноді чую від європейців, — поділилася Шоптенко. — Яскраві фото з кафе, відкриті тераси, усмішки на фоні квітучих вулиць Києва. І хтось із них може подумати: «А хіба так виглядає країна, в якій іде війна?»

Та річ у тому, що життя, яке вони бачать лише у «соціальних мережах», як казав один американський політик, — це не кінець війни чи брехня, щоб європейці віддавали нам свої податки. Це опір.

Це люди, які, попри біль, втрати й страх, кожного дня вчаться жити заново та дякують за ще один день, якщо їм вдалося вціліти. Рятувати життя у лікарнях. Писати картини та шити сукні. Готувати запашну каву о 8:00 після ночі ворожих обстрілів. Дарувати дітям дитинство, навіть у бомбосховищах.

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Справжня мужність — це коли ти живеш і допомагаєш, навіть тоді, коли світ котиться у прірву… Війна не відбувається «десь далеко». Вона — у кожному будинку. Але найголовніше — вона триває і триватиме вічно в душі кожного українця, де б він не був. Бо кожен з нас має втрати, кожен думає, що зробив недостатньо.

Саме тому нам потрібна підтримка усього світу. Не співчуття, а участь і розголос… Бо завтра те, що відбувається в Україні, може торкнутися і їх".

Відверті та важливі слова відгукнулися у підписників, які поділилися своїми почуттями

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«Дуже глибоко… до болю в серці… читала, ледве стримуючи сльози із гордості за наших людей і за нашу Україну», — подякували Олені за допис.

«Це точно! — підтримали Шоптенко. — Життя на паузу не поставиш, дітям потрібно дитинство, тому з ранку збираєш себе по шматках, намагаєшся посміхатися та жити далі попри все… хоча це все складніше і складніше».

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Нагадаємо, Олена Шоптенко разом з іншими зірками може увійти до складу національного журі «Євробачення-2025»

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