Змінила моє ставлення: відома танцівниця проходить важку реабілітацію

Відома танцівниця та хореограф, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Олена Шоптенко, яка стала кандидаткою до складу національного журі на «Євробачення-2025», продовжує відновлення після важкої травми. Рік тому Олена через нещасний випадок порвала звʼязки колінного суглоба та вимушена була зробити операцію. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення танцюристка разом з сином перебуває в Австрії.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Олена зізналася, що через рік продовжує реабілітацію після травми та переосмислює своє життя.

«Травма, яка змінила моє ставлення до свого тіла і навчила його ніжно любити, — поділилася з підписниками думками Олена. — Минув рік з тієї травми. Це була несвідома реакція, але вона сказала мені більше, ніж будь-який психоаналіз на той час. Тіло зупинило мене, бо я сама цього не зробила… З того моменту я ще глибше занурилася в тілесні практики, у тонку роботу з відчуттями. І тепер я знаю точно, якщо довго ігнорувати тіло — воно закричить. Бо хоче бути почутим, бути з нами в контакті, а не в боротьбі».

Рік тому Олена через нещасний випадок порвала звʼязки колінного суглоба та вимушена була зробити операцію

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Підписники підтримали думку Олени та поділилися своїми історіями.

«Як я тебе розумію, в мене теж багато разів доходило до милиць, втрата зору і т.д., тримайся. Зате зараз я навчилась відпочивати і не переживаю, що щось не встигну», — написала акторка Анна Саліванчук.

«Навичка відпочивати приходить з досвідом», — відповіла їй Олена.

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«Які гарні та потужні слова, якраз в саме серденько, і в цей момент, коли до них треба дослухатися, а не просто почути», — подякували за допис.

«Я теж порвала ПКЗ і боюся робити операцію через тяжку реабілітацію, як себе настроїти, що все буде ок?» — поділилися проблемою.

«Все буде ок! - підтримала Олена. — Якщо в мене є, то й у вас буде. Просто трохи терпіння».

«Ооо, проживаю те саме, — зізналися у мережі. - Важко не очікувати на швидкий результат, і шкода, що „встала й побігла“ після операції — не мій варіант, а хотілось би».

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«Як я розумію! — відповіла Шоптенко. — Я також побігла, як тільки встала, тепер знову повернулась на реабілітацію».

Раніше повідомлялося, що відомий автор пісень влучно висловився про зрадницю Повалій.

Фото зі сторінки Олени Шоптенко в Instagram

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