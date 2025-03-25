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Melovin і Олена Шоптенко: українці обирають склад національного журі «Євробачення»

19:21 25 березня 2025
«Євробачення-2025»

В Україні стартувало голосування складу національного журі музичного конкурсу «Євробачення-2025», на якому наша країна виступить у першому півфіналі. Віддати свій голос можна у застосунку «Дія». Вибирати доведеться серед девʼяти претендентів. До складу журі увійдуть пʼятеро, саме вони й будуть оцінювати виступи учасників від країн у фіналі «Євробачення». Серед кандидатів Melovin, Таянна, Дмитро Шуров, Катерина Павленко, Марко Галаневич («Даха Браха») та Олена Шоптенко.

Голосування триватиме до 31 березня. Пʼять кандидатів, які будуть обрані, мають пройти ще затвердження Європейською мовною спілкою для входу до офіційного складу журі. Хто саме стане головою, також вирішить голосування. Ним стане артист, який набере найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, Україну на «Євробаченні-2025», яке пройде у Швейцарії, буде представляти гурт «Циферблат». Нещодавно музиканти представили фінальну версію своєї конкурсної пісні.

Раніше букмекери називали можливого переможця «Євробачення-2025».

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