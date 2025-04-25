Двох разів для повного щастя замало: Бред Пітт заявив, що готовий одружитися на Інес де Рамон

Голлівудський серцеїд Бред Пітт, який щосили намагається зберегти кохання, впевнений, що в третьому шлюбі йому точно пощастить.

Про це пише RadarOnline.com з посиланням на інсайдера з числа друзів знаменитості.



61-річна зірка фільму «Бійцівський клубу» зробив пропозицію вийти за нього 32-річній дизайнерці ювелірних виробів Інес де Рамон перед тим, як вирушити на шість тижнів до Нової Зеландії для зйомок нового фільму.

ВІДЕО ДНЯ

«Бред нарешті почувається вільним від свого минулого та, здавалося б, нескінченного розлучення з Анджеліною. Він хоче, щоб Інес знала, що він завжди буде поруч із нею, незалежно від того, як далеко він їздить по роботі», — цитує видання інсайдера.

Закоханий володар «Оскара», очевидно, щедро осипав Інес подарунками і навіть звозив її на знімальний майданчик через півсвіту, щоб переконатися, що вона знає, що він відчуває до неї.

РЕКЛАМА

«Бред знає, як важко Інес пережила його розлучення, і цінує, що вона продовжувала стояти на його боці, незалежно від того, наскільки запеклою стала боротьба чи як довго вона тривала», — сказав інсайдер.

Бред, який раніше був одружений на красуні з серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон, спробує знайти своє щастя з жінкою, яка не має жодного стосунку до шоу-бізнесу.

«Він любить бути з кимось, хто не в індустрії, і не відчуває потреби конкурувати з ним», — зазначив інсайдер. — Я впевнений, що це велике полегшення для нього".

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у Голлівуді пліткують, що у колишньої Бреда Пітта Анжеліни Джолі теж «накльовується» нове кохання — і теж зі знаменитістю — колишнім чоловіком Дженніфер Лопес Беном Аффлеком. Невже намічається новий «серіальчик» з коханням та розставанням?

83

Читайте нас у Facebook