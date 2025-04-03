Бред Пітт намагається зберегти кохання: стало відомо про деталі стосунків актора з нареченою

Інес де Рамон не тільки стала повноправною господинею у будинку Бреда Пітта, але й повністю полонила його серце.

Зараз закохані багато часу проводять нарізно через роботу, але роблять все, щоб підтримувати стосунки на відстані. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

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«Він щосили намагається зберегти кохання. Він робить все можливе, щоб Інес була щаслива. Для цього він оплачує їй перельоти в Нову Зеландію і обсипає її подарунками», — розповіло джерело Daily Mail.

Наразі 61-річний актор знімається у Новій Зеландії, а Інес працює в Америці.

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Інсайдер також зазначив, що вони обоє дуже щасливі: «Вони дуже закохані та щасливі у здорових стосунках. Йому подобається, що Інес не актриса, тому що між ними немає жодної конкуренції. У кожного є своя кар'єра, і немає заздрощів».

Бред Пітт та дизайнер ювелірних прикрас 32-річна Інес де Рамон разом з 2022 року. Пара познайомилася через спільного друга. Останнім часом їхні стосунки, за чутками, стають серйознішими. Нещодавно стало відомо, що їм довелося відкласти весілля через те, що пара не може домовитись про підписання шлюбного договору.

До зустрічі з Інес де Рамон Бред Пітт був одружений з Анджеліною Джолі. Наприкінці минулого року Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися після восьми років суперечок про майно та опіку над дітьми.

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До Інес де Рамон в актора не тільки кохання, а й велика повага. Бред цінує бізнес-геній Інес і час від часу запитує її думку з фінансових питань.

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