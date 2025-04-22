Ворожі безпілотники атакують Харків: є поранені (відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Російські безпілотники вдень 22 квітня атакували Харків. Під ударами опинилися чотири райони міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«Є інформація про двох поранених. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. На місцях деяких прильотів пожежі. Атака триває», — написав він.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, семеро людей постраждали.

«Близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання (попередньо — БпЛА типу „Шахед“) у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», у ніч проти 22 квітня російські «Шахеди» знов атакували Одесу. За інформацією керівника Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. На кількох локаціях виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих. Російські ударні дрони поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі обласного центру.

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