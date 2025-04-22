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Україна

Ворожі безпілотники атакують Харків: є поранені (відео)

14:33 22 квітня 2025
Росіяни атакували Харків дронами&nbsp;— Внаслідок атаки є поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Російські безпілотники вдень 22 квітня атакували Харків. Під ударами опинилися чотири райони міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Є інформація про двох поранених. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. На місцях деяких прильотів пожежі. Атака триває», — написав він.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, семеро людей постраждали.

«Близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання (попередньо — БпЛА типу „Шахед“) у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», у ніч проти 22 квітня російські «Шахеди» знов атакували Одесу. За інформацією керівника Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. На кількох локаціях виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих. Російські ударні дрони поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі обласного центру.

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