Легендарний володар «Золотого м'яча» розлучився із красунею-дружиною: у них троє дорослих доньок (фото)

Легендарний екс-футболіст «Барселони», «Реала» та збірної Португалії, володар «Золотого м'яча» 52-річний Луїш Фігу, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса, перебуває на межі розлучення з 50-річною шведською красунею Хелен Сведін, з якою прожив у шлюбі майже 24 роки, повідомляє sport.es.

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Пара вже понад місяць живе окремо. Луїш Фігу з'їхав із розкішного сімейного особняка на Золотій милі Мадрида та винайняв собі квартиру в іншому місці в центрі іспанської столиці. У цей час Хелен відпочиває на Мальорці.

Перші чутки про проблеми у стосунках між віцечемпіоном Європи та колишньою моделлю з'явилися після того, як Фігу 21 квітня прийшов сам на церемонію премії Laureus World Sports Awards, хоча раніше завжди був із дружиною. Також він не згадав дружину, говорячи про найкращі речі у своєму житті, хоча назвав трьох дочок — 25-річну Даніелу, 22-річну Мартіну та 19-річну Стеллу. Повне затишшя і в соцмережах — остання спільна публікація була 14 лютого, у День святого Валентина.

Додатковою підставою для чуток стало зізнання Луїша Фігу під час шоу La Revuelta, де він сказав, що за останній місяць він не мав інтимних стосунків.



Додамо, що Луїш Фігу та Хелен Сведін познайомилися у 1996 році під час танцювального шоу Хоакіна Кортеса в Барселоні, а одружилися 30 червня 2001-го в одному з найкрасивіших куточків Португалії.

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До речі, у свій час в ЗМІ обговорювали можливий флірт Фігу з Клаудією Бавель — актрисою фільмів для дорослих. Але футболіст ці звинувачення відмів, пообіцявши подати до суду за наклеп.

Залишається додати, що 2022 року пара вже мала схожу кризову ситуацію, але тоді вони змогли все залагодити.

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Нагадаємо, що Луїш Фігу за роки кар'єри виступав у «Спортингу», «Барселоні», «Реалі» та «Інтері», з кожним із клубів виграючи трофеї (22 тріумфи!) У складі збірної Португалії володар «Золотого м'яча"-2000 зіграв 127 поєдинків і забив 32 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу зійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей через п'ять місяців після розлучення.

Фото із соцмереж

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