Ворожий дрон не дав шансів врятуватись: на Харківщині поліг воїн з Київщини

На війні загинув захисник із Ісайок Сергій Цюрупа. Інспектор прикордонної служби комендатури швидкого реагування поліг 11 квітня, повідомляє Богуславська міська рада. Бійцю навіки 48 років.

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«Сергій здобув професію тракториста, далі влаштувався на роботу до місцевого колгоспу. Спершу був різноробочим, а потім став працювати трактористом. Згодом переїхав до старшої сестри Надії, яка проживає в Києві, та пішов працювати різноробочим на фармацевтичний склад. Майже рік жив у столиці, проте серце тягнулося до рідного села. Повернувся додому й до свого трактора. Працював до розпаду колгоспу, а тоді почав їздити на заробітки, аби мати кошти на прожиття. Згодом довелося осісти в селі, бо захворіла мама. Тоді Сергій Петрович став поєднувати роботу на сільській пилорамі із доглядом матері», — йдеться у повідомленні.

Останні роки, пригадують земляки, чоловік підробляв різноробочим. У січні 2025 року він був призваний на захист країни. На жаль, 11 квітня захисник прийняв останній бій. Сталося це біля села Кам’янка Харківської області внаслідок скидів з ворожих БпЛА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель 31-річного воїна з Полтавщини.

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