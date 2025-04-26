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Ворожий дрон не дав шансів врятуватись: на Харківщині поліг воїн з Київщини

20:32 26 квітня 2025
Сергій Цюрупа

На війні загинув захисник із Ісайок Сергій Цюрупа. Інспектор прикордонної служби комендатури швидкого реагування поліг 11 квітня, повідомляє Богуславська міська рада. Бійцю навіки 48 років.

«Сергій здобув професію тракториста, далі влаштувався на роботу до місцевого колгоспу. Спершу був різноробочим, а потім став працювати трактористом. Згодом переїхав до старшої сестри Надії, яка проживає в Києві, та пішов працювати різноробочим на фармацевтичний склад. Майже рік жив у столиці, проте серце тягнулося до рідного села. Повернувся додому й до свого трактора. Працював до розпаду колгоспу, а тоді почав їздити на заробітки, аби мати кошти на прожиття. Згодом довелося осісти в селі, бо захворіла мама. Тоді Сергій Петрович став поєднувати роботу на сільській пилорамі із доглядом матері», — йдеться у повідомленні.

Останні роки, пригадують земляки, чоловік підробляв різноробочим. У січні 2025 року він був призваний на захист країни. На жаль, 11 квітня захисник прийняв останній бій. Сталося це біля села Кам’янка Харківської області внаслідок скидів з ворожих БпЛА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель 31-річного воїна з Полтавщини.

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