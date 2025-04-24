Не встиг створити власну родину: в бою загинув 31-річний воїн з Полтавщини

Облітають пелюстки цвіту… Летять разом з ними у засвіти душі воїнів-захисників. У Лубенській громаді в останню дорогу провели старшого солдата Віталія Павлова. Він служив водієм-електриком ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 18 квітня під час виконання бойового завдання, повідомляє міська рада. Лише у березні боєць відсвяткував 31-річчя.

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«Віталій був веселим, енергійним, непосидючим. Дуже полюбляв спорт, особливо — футбол. Він грав у складі місцевої футбольної команди „Зеніт“, здобуваючи разом з друзями призові місця у чемпіонатах району», — пише міськрада.

Після строкової служби у внутрішніх військах МВС України та у лавах Національної гвардії України, чоловік працював у приватній охоронній фірмі в Києві.

«Віталій любив Україну, мав тверді патріотичні переконання, тому, не вагаючись, у січні 2023 року рушив захищати свою Батьківщину. Пройшов загартування та отримав бойовий досвід у боях за міста Куп'янськ, Торецьк, Покровськ, на Чернігівщині».

Рідні та друзі пам’ятають його веселим і товариським, готовим завжди прийти на допомогу всім, хто того потребував.

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«Ворог обірвав ще одне молоде життя. Не встиг Віталій створити власну сім’ю, залишив у горі батьків та брата», — розповіли у міськраді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув друг Ектора Хіменеса-Браво. Про це відомий шеф-кухар повідомив на сторінці у соціальній мережі.

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