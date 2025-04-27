Гроші прийдуть найближчими днями: частині пенсіонерів дуже скоро «світять» додаткові виплати

До дня пам'яті Чорнобильської катастрофи, яку пережили українці, частині пенсіонерів в Україні виплатять одноразову соціальну допомогу.

Про це повідомляє сайт Полтавської ОВА.



Наприклад, на Полтавщині таким українцям виплатять по 4 тисячі гривень. Кошти отримають рідні особи, смерть яких була пов'язана з аварією на ЧАЕС. Також виплати нарахують сім'ям, де є діти з інвалідністю, пов'язаною з наслідками катастрофи.

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«У межах обласної програми соціального захисту вже розпочали виплату разової адресної допомоги. Майже 7,2 млн грн з обласного бюджету спрямуємо на підтримку 1793 людей — дружин і чоловіків померлих громадян, смерть яких пов’язана з аварією», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що подавати заявки на допомогу не потрібно — 4000 гривень нарахують автоматично. Виплати здійснюються через банківські установи чи відділення «Укрпошти» за місцем проживання людини.

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Також нагадаємо, що у однієї групи пенсіонерів розмір мінімальної пенсії змінився помітно зріс — йдеться про громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. «У числі інших з 1 березня поточного року на 11,5% проіндексовано мінімальну пенсію за інвалідністю, що передбачена статтею 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», — говориться у повідомленні.

Також нагадаємо, що у групи громадян на заслуженому відпочинку скоро зросте сума виплат.

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