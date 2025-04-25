Підвищать без індексації: у кого з пенсіонерів скоро зросте сума виплат

Більшість пенсіонерів звикли до того, що отримувати більшу пенсію можуть лише після чергової індексації виплат.



Водночас виплати можуть зрости в ще одному випадку, повідомили у Пенсійному фонді України.



Йдеться про людей, які досягли 65 років. Для них мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.

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З урахуванням того, що з 1 січня 2025 року «мінімалка» зросла до 8 000 гривень, мінімальний розмір пенсії для таких осіб повинен становити щонайменше 3 200 гривень.

Важлива умова для отримування вказаної суми — наявність страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок — 30 років.

Також важливо, що «пенсії особам, які досягли 65 років, перераховуються в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян». Тобто, ПФУ сам перерахує виплати громадянам, які досягли вказаного віку.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому деякі пенсіонери можуть втратити частину доплат до пенсії.

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