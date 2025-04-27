Ворог вночі атакував Одесу та низку інших населених пунктів: є жертви та постраждалі

Вночі 27 квітня ворог вкотре атакував з повітря Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Про їхній рух в напрямку міста та селища Чорноморське Повітряні сили ЗСУ повідомили о 2:53 27 квітня.



Одеситів закликали перебувати в укриттях.

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О 03:02 вже було відомо про вибухи в межах міста. Про них повідомляв міський голова Генадій Труханов.

За інформацією речника Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, сили ППО в Одесі працювали «активно».

Повітряна тривога в Одеській області тривала до 03:14. Про наслідки атаки наразі даних немає.

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На жаль, під час подібного нальоту БПЛА на Дніпропетровщину були загиблі серед місцевих мешканців. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина.

Після удару по Павлограду

У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

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Пошкоджений багатоквартирний будинок. Фото ОВА

Без руйнувань не минулося і у Вербківській громаді Павлоградського району. Там під час удару БпЛА по сільгосппідприємству загинули 500 голів свійської тварини.

Гучно було й в обласному центрі. У чотирьох багатоповерхівках і декількох магазинах було вибито вікна.

Наслідки нічної атаки по Дніпру. Фото ОВА

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Тим часом по Запорізькій області упродовж доби окупанти завдали 408 ударів — їх було завдано по 9 населених пунктах.

«Надійшло 3 повідомлення про пошкодження будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали», — повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Крім того, у Херсонській області за добу через російську агресію одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Про це вранці голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав у соцмережі. За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодивши 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.

У Повітряних Силах повідомили, що загалом за ніч рф застосувала для ударів по містах України 149 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Їх випускали з курська, брянська, орла та приморсько-ахтарська.

Силам ППО вдалося знищити 57 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі України. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тим часом тривали бої продовжувалися бої на передовій, під час яких Сили оборони «деактивували» більше як 1000 російських загарбників, 8 танків, 42 (!) артилерійські системи, установку РСЗВ та 136 одиниць автотехніки ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також нагадаємо про наслідки нічної атаки ворога по Україні вночі 26 квітня. коли постраждала Кіровоградська область.

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