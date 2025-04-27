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Трагедія у Канаді: у місті Ванкувер автомобіль в’їхав у натовп людей, є загиблі

10:46 27 квітня 2025
Поліція на місці подій. Фото cnn.com/

Декілька людей загинули і ще кілька поранено у Ванкувері після того, як автомобіль врізався в натовп людей, які відзначали день Лапу-Лапу — свято, встановлене на честь річниці перемоги філіппінців над іспанцями в 1521 році.

Надання допомоги постраждалим. Фото CNN

Про це повідомила міська поліція у соціальній мережі Х.

Своєю чергою, канадські ЗМІ уточнюють, що інцидент стався о восьмій вечора за місцевим часом у районі перетину 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль. Водія затримано. Його мотиви наразі невідомі, розпочато розслідування.

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Мер міста Кен Сім висловив співчуття.

«Усі наші помисли з постраждалими та членами філіппінської громади», — написав він у соціальних мережах.

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За даними ЗМІ, фестиваль був присвячений Лапу-Лапу — мусульманському вождю острова Мактан, який вважається національним героєм Філіппін. Він очолив перший виступ проти іспанських колонізаторів — експедиції Фернана Магеллана. Саме Лапу-Лап вбив дослідника, що висадився на острові.

Також «ФАКТИ» писали про схожу трагедію в США — там на початку року в Новому Орлеані вантажівка влетіла в натовп. Жертвами терориста тоді стали щонайменше 10 людей.

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