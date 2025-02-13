Афганець влаштував теракт у Німеччині: десятки поранених (фото)

У Німеччині, де нещодавно чоловік на автомобілі врізався у людей, які гуляли на різдвяному ярмарку, стався ще один теракт. У Мюнхені 24-річний уродженець Афганістану, який перебував у Німеччині у статусі прохача притулку, врізався вранці в натовп, перебуваючи за кермом автомобіля Mini Cooper, пише BILD.

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У ході події постраждали 27 людей. Декілька з них — у тому числі дитина — перебувають у критичному стані.

Перед затриманням співробітники поліції відкрили вогонь по машині, якою керував афганець. Відомо, що раніше він притягувався до відповідальності за злочини, пов'язані з крадіжкою та наркотиками, однак із країни його так і не депортували.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у німецькому Бундестазі після завзятих дебатів депутати схвалили документ, яким, зокрема, передбачається запровадження постійного прикордонного контролю, можливість відмови прохачам притулку вже на кордоні та затримання іноземців, яких влада зобов'язала залишити країну. Активізація обговорення проблеми з мігрантами послідувала за нещодавнім нападом на дітей у парку Шенталь в Ашаффенбурзі. Тоді загинула маленька дитина та дорослий чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

Фото: BILD

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