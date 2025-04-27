Виходила заміж не за Трампа, а за"мішок грошей": чому перша леді США не розлучилася з чоловіком

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа вже ні у кого, здається, не залишилось сумнівів щодо рис його натури, зокрема, чесності та порядності.



А скандали зі Стормі Деніелз та іншими жінками не залишили свого часу сумнівів щодо ставлення до слабкого полу та вірності у подружньому житті.



Тому багато ЗМІ ставлять питання про те, що стримує дружину очільника США від розлучення з ним.

Особливо зараз, коли Меланія зустрічає день народження у статусі дружини та першої леді.

ВІДЕО ДНЯ

«Вона може бути моделлю. Вміє бути світською дівою. Вміє бути дружиною мільярдера», — писали про Меланію Трамп у 2016 році.

Тоді, ще за кілька місяців до початку виборів нового президента США, вже було зрозуміло, що Дональд Трамп має всі шанси на перемогу, але навіть сам експресивний політик не цікавив усіх так, як його дружина.

Меланію багато критикували і пророкували, що вона стане найгіршою першою леді в історії, і нові звинувачення сипалися на її адресу майже щодня.

РЕКЛАМА

Пригадували їй і те, що 2005 року вона зізнавалася, що вийшла заміж «не за Трампа, а за мішок грошей», попередньо відбивши його у молодої мільярдерки Селіни Мідельфарт. І те, що вона — уродженка комуністичної країни. І те, що взагалі нічого не тямить у влаштуванні держави та у громадській діяльності, хоча заведено, що перша леді — це завжди якийсь сірий кардинал впливового чоловіка.

РЕКЛАМА

Говорили, що шлюб Меланії та Дональда Трампа просто не пройде випробування політикою — і, здавалося, це пророцтво має всі шанси здійснитися.

Коли у 2017 році, після інавгурації, Меланія влаштувалася в Білому домі, все частіше у мережі почали з'являтися чутки про те, що її обтяжує нинішнє становище. Перший термін чоловіка на посту глави держави для неї пройшов під шквалом постійних закидів: то одягне не ту куртку, то вибере надто високі шпильки, то надто ніжно на зустрічі поцілує прем'єр-міністра Канади.

Здавалося, щойно президентство Трампа підійде до кінця, вона одразу втече від чоловіка, не вибачивши йому таких випробувань.

РЕКЛАМА

Хоч би як, а Трампи все ще залишалися разом й знову стали президентом і першої леді США.

Виглядає Меланія поряд зі своїм чоловіком знову не найщасливішою жінкою на світі, але цього разу експерти роблять зовсім інші прогнози.

Тепер вони вважають, що шлюб Меланії та Дональда стає лише міцнішим, і їм все-таки судилося бути разом. І річ навіть не в сині, спільних мільйонах чи спільних таємницях: вони просто вміють відчувати одне одного.



Кажуть, гарного парубка на вечірці не зустрінеш. Меланія Трамп посперечалася б із цим твердженням, адже зі своїм чоловіком вона познайомилася саме так. У 1998 році Меланія та Дональд чудово проводили час на афтепаті одного з показів Тижня моди у Нью-Йорку, а потім їх представили один одному спільні знайомі.

Зустріч з таким впливовим чоловіком для Меланії, яка активно будувала модельну кар'єру у Нью-Йорку, практично означала квиток на краще життя, проте форсувати події вона не стала.

Бізнесмен був зачарований Меланією, запросив її на побачення та залишив їй відразу всі свої номери телефонів: особистий, робочий, номер резиденції Мар-а-Лаго та номер будинку у Нью-Йорку.

А ось Меланія ділитися своїм номером у відповідь не стала, натякаючи: якщо вона захоче зустрітися, то зателефонує сама. За кілька днів Трамп почув у слухавці чарівний голос. Так і почалися стосунки однієї з головних power couple сучасності.

Вже пізніше припущення, що президентство Дональда Трампа може зруйнувати його шлюб із Меланією, виникали не на порожньому місці. Саме політика ще на початку нульових стала головним каменем спотикання Дональда та Меланії на шляху до шлюбу.

На той момент закохані вже вирішили, що хочуть одружитися, але від політичної кар'єри Меланія свого обранця всіляко відмовляла. Боротьба за владу передвіщала постійну увагу, постійні інтриги, тоді модель навіть оголосила про те, що кидає Дональда, і на якийсь час закохані розійшлися.

Заради кохання від ідеї вступити у партію йому довелося відмовитися, зате незабаром Дональд купив коханій заручне кільце Graff з діамантом ограновування «багет» вагою 12 карат. Подейкували, бренд пропонував бізнесменові щедру знижку на прикрасу в обмін на те, що Меланія просто згадає марку в якомусь інтерв'ю, але майбутній президент заплатив повну вартість — для розкішних жінок не шкода грошей.

Весілля Дональда і Меланії Трамп відбулося у січні 2005 року і довго вважалося «весіллям століття». Сукня для нареченої шили майстрині ательє Dior, а прохід до вівтаря прикрасили 10 тисяч живих квітів.

Такою гарною дорогою Меланія Трамп і увійшла до сімейного життя. Через два роки вона народила сина Беррона. Його хрестили в тій же церкві, де пройшло вінчання подружжя.

У січні 2025 року Дональд та Меланія Трамп відзначили 20-ту річницю весілля. Сталося це буквально за кілька днів після інавгурації, що у пресі назвали вельми символічним. Саме через політику (але не тільки) цей шлюб кілька разів опинявся на межі краху, але подружжя все ще разом.

Те, що Меланія змирилася з другим президентством чоловіка, доводить той факт, що цього разу вона виступила з уже більш активною позицією. Зокрема, Меланія пообіцяла більше уваги приділяти захисту прав жінок, за придушення яких постійно критикують самого Трампа.

Розлучитися Дональд і Меланія могли через сотні різних причин, серед яких була і ворожнеча першої леді зі старшими дітьми чоловіка, і чутки про його зради, і загроза реального тюремного терміну. То чому вони все ще разом?

Найкраще цей феномен описують друзі пари: вони зізнаються, що ще ніколи не зустрічали настільки різних за характером людей, як Дональд і Меланія, а й настільки ж об'єднаних загальними цінностями.

Сама ж Меланія пояснює все більш просто: не магією, не великою любов'ю, а тим, що в Дональді побачила споріднену душу: «Я схожа на свого чоловіка, а він на мого батька. Мій батько — сімейна людина, мав традиції, він був працьовитий. Так само і мій чоловік».

Саме тому вона може скільки завгодно виглядати незадоволеною на фотографіях і скільки завгодно змінювати умови шлюбного контракту, але розлучення — це вже зайве.

Те, що Меланія Трамп стала ідеальною жінкою для свого чоловіка, не просто збіг обставин. На момент знайомства Дональд уже мав за плечима два розлучення, і модель не хотіла повторювати помилки його попередніх дружин. Є легенда, що Меланія ретельно проштудіювала всю біографію коханого та поспілкувалася з багатьма його знайомими, і лише після цього почала виробляти ідеальну модель поведінки у цих стосунках.



Головною рисою, якою Меланія відрізняється від Дональда Трампа, усі називають її стриманість. Якщо він заводиться з півоберта, то вона зберігає холоднокровність навіть у найпростіших ситуаціях. Це стосується й сварок: до справжніх скандалів справа у сім'ї не доходить. Сам Трамп, може, був би радий бити посуд і кричати, ось тільки Меланія вірить, що спокійно поговорити завжди краще, ніж обмінюватися взаємними звинуваченнями в запалі емоцій.

Крім стриманості, вона дає чоловікові свободу.

«Я не знаю жодної пари, яка б проводила стільки часу порізно. Вони часто бувають в одному будинку, але не перетинаються. Вона одиночка. Він одинак. Вони цілком щасливі бути порізно», — пише про подружжя експерт із сім'ї Трампів Мері Джордан.

Цей принцип взаємин зовсім не означає те, що подружжя уникає одне одного, просто вони цінують як свій, так і чужий особистий простір. Коли Дональд та Меланія не разом, кожен може зайнятися своїми робочими проєктами чи хобі.

Жінка підтримує Трампа навіть у скандалах. Дивлячись на деякі фото пари, здається, що іноді на публіці Меланія Трамп буквально вбиває свого чоловіка поглядом, через що багато хто думає, що вона не поділяє його політичні погляди, але це не так.

Перша леді часто бере на себе обов'язки медіатора — роз'яснює та пом'якшує надто різкі висловлювання чоловіка. Подейкують, саме їй, а не своїм політтехнологам він дзвонить після кожного мітингу та кожного виступу на публіці. І вона, не церемонячись, виносить свій вердикт, щоб він міг провести роботу над помилками.

Напевно, за 20 років шлюбу, думка розлучитися все-таки спадала на думку Меланії Трамп, але вона не стала цього робити ні в той момент, коли подорослішав їхній син, ні в той момент, коли закінчився перший президентський термін Трампа, ні в той момент, коли на горизонті замаячив другий.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп не завжди задоволений тим, як дружина виховує їхнього єдиного сина Беррона.

271

Читайте нас у Facebook