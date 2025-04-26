«Для Трампа все має вирішуватися за законами мафіозних розбірок — через „понятія“. путін йому близький і зрозумілий», — Гаррі Каспаров

Тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який раніше розповів, чому не відповідає дійсності термін «путінська війна», який так люблять політичні мігранти з росії, поділився думками щодо мирного плану президента США Дональда Трампа.

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«Те, що пропонує Трамп, — це очевидне заохочення диктатора. Це фактичне повернення путіна у світовий клуб політиків вищого рівня і зелене світло на підготовку подальшої агресії. На наших очах Америка з гаранта стабільності та безпеки у світі перетворюється на поплічника агресорів та диктаторів.

Ця війна є частиною стратегічних планів путіна з перегляду підсумків холодної війни. Це — геополітичний реванш російської імперії проти Заходу та спроба повернути світ буквально у XIX столітті. На жаль, Трамп, навіть не вдаючись у можливі свої специфічні зв'язки з російськими спецслужбами, за своїм типажем, за поведінкою, по всій своїй біографії органічно вписується у путінську концепцію перегляду світового порядку.

Трамп не розуміє, що таке переговори та правовий процес: для нього все має вирішуватись за законами мафіозних розбірок — не через інститути та норми, а через «понятія». путін йому близький і зрозумілий, а ліберальна концепція Вільного світу, заснована на пошуку компромісів, зовсім чужа.

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Ця війна не може мати проміжного фіналу. Метою путіна була, є і залишається ліквідація української держави. Війна стала двигуном його режиму. Легітимність путіна — це війна. Вона пронизала всі пори українського суспільства, тому путін не збирається з неї виходити.

Цілком очевидно, що зараз путін хоче отримати перепочинок, щоб потім піти далі. Тому так звані мирні ініціативи Трампа матимуть далекосяжні геополітичні наслідки. Той світ, до якого ми звикли, просто руйнується", — написав він.

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