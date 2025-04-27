Мольфар Макс Гордєєв показав, що краще зробити з банківською картою, а астрологиня Соловйова підказала обряд, який провести на Молодик сьогодні ввечері, щоб на карті завжди були гроші.



А що чекає українців завтра, 28 квітня, можна дізнатись з розкладу за картами Таро, результати якого публікує сайт з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «П'ятірка Жезлів»

В Овнів можливі зіткнення з оточенням, доведеться діяти в нестабільній обстановці. Не варто боятися викликів, адже саме через подолання труднощів можна зміцнити свою позицію.

Поради карт — Завтра потрібно зберігати холоднокровність і не дозволяти емоціям взяти гору.

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Телець — «Верховна Жриця»

Тельцям варто довіритися природному ходу подій — доля підкаже, коли настане момент для дій. Витримка та спокій можуть зіграти вам на руку, зберігши внутрішню гармонію.

Поради карт — Краще керуватися не логікою, а інтуїцією. Намагайтеся розпізнати приховані мотиви оточення, щоб уникнути небажаних наслідків.

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Близнюки — «Імператриця»

У Близнюків день, наповнений можливостями для росту на роботі чи бізнесі. Зірки радять уникати легковажного ставлення до своїх вчинків, адже це може мати серйозні наслідки.

Поради карт — Зберігаючи доброзичливість та щедрість, ви зможете закласти міцний фундамент для майбутнього.

Рак — «Мир»

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Раки на порозі завершення одного етапу та підготовки до початку нового. Не бійтеся залишити позаду старі звички та вийти із зони комфорту.

Поради карт — Використовуйте досвід, накопичений раніше, щоб сміливо зробити крок уперед.

Лев — «Двійка Жезлів»

Левам доведеться зробити важливий вибір. Завтра доля поставить вас перед перехрестям, де треба буде вирішити, який шлях вибрати. Не поспішайте з рішенням — ретельно зважте всі «за» і «проти».

Поради карт — Прислухайтеся як до розуму, так і до серця. Ви маєте всі ресурси, щоб прийняти правильне рішення.

Діва — «П'ятірка Кубків»

Діви можуть відчути втрату чи розчарування. Важливо не зациклюватись на втратах, а звернути увагу на те, що у вас залишилося.

Поради карт — Не дозволяйте емоціям керувати вами. День підходить для прощання з минулим та початку емоційного зцілення.

Терези — «Паж Пентаклів»

Терезам необхідно проявити самостійність, особливо у фінансових питаннях. День буде сприятливим для нових починань, навчання чи планування бюджету.

Поради карт — Будьте уважними до дрібниць — вони можуть відіграти вирішальну роль. Уникайте надмірної залежності від оточення.

Скорпіон — «Зірка»

Скорпіони на порозі відкриття нових горизонтів, які раніше здавалися недосяжними. Можливі події, які зруйнують старі страхи та обмеження, подарувавши почуття легкості.

Поради карт — Вам потрібно рухатись вперед, навіть якщо не все поки що зрозуміло до кінця.

Стрілець — «Повішений»

Стрільцям варто тимчасово зупинитися й переглянути погляди на те, що відбувається. Використовуйте паузу для глибокого аналізу — відпустіть контроль та подивіться на світ під іншим кутом.

Поради карт — Вам варто довіряти процесу і розуміти: все йде своєю чергою. Проявіть терпіння та вміння бачити приховані можливості.

Козоріг — «Місяць»

Козорогам карти радять не поспішати з висновками та перевіряти інформацію. Ваші внутрішні страхи можуть заважати об'єктивній оцінці того, що відбувається.

Поради карт — Важливо зберігати спокій та не піддаватися паніці.

Водолій — «Трійка Кубків»

Водолії матимуть можливість зустрітися з друзями, відсвяткувати досягнення чи просто насолодитися легким спілкуванням. Не ігноруйте сигнали у відносинах.

Поради карт — Вам варто бути відкритими, щирими та вміти зберігати гармонію.

Риби — «Двійка Мечів»

Рибам доведеться прийняти непросте рішення. Ваші почуття та розум можуть вступити у суперечність, створюючи напружену ситуацію. Важливо не заплющувати очі на проблему, а знайти спосіб її вирішити.

Поради карт — Проаналізуйте свої цілі та пріоритети. Слідуючи голосу розуму, ви зможете уникнути помилок і зміцнити свої позиції на майбутнє.

А що чекає на знаки зодіаку на тижні з 28 квітня по 4 травня у фінансовому плані, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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