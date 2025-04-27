Допоміг Потап: Надя Дорофєєва «зіштовхнула» з вершини хіт-параду росіян

Попри те що Репер Потап ухилянт від армії, пісні Олексій Потапенко, слід визнати, вмів писати.



І одну з них українці згадали днями — йдеться про Fenomenal, яку Потап написав ще у 2021 році (на сайті він вказаний як співавтор та продюсер).

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Це одна з небагатьох старих пісень, яку Дорофєєва переклала і виконувала на концертах. А оскільки у Наді досить активні шанувальники, то вони давно вже писали вимоги випустити повноцінний кліп, і артистка, видно, послухала їхньої поради.

І після цього стався справжній «феноменаль»: трек відразу увірвався до кількох хіт-парадів, а на Youtube-Music на четвертий день навіть зайняв перше місце.

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Трохи гірші позиції у пісні на Apple Music та Spotify, але найбільше українців дратувала ситуація саме з Youtube-Music, адже хіт-парад на платформі очолювали росіяни.

І тепер там перше місце займає пісня Наді українською мовою, яку написав Потап.

Так що співака можна вважати частково виправданим за деякі «дивні» вчинки (але, звичайно, не за ухилянство).

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Раніше «ФАКТИ» писали, що дозволяє Наді Дорофєєвій не набирати зайвої ваги и виглядати завжди неперевершено.

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