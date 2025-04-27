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Шоу-бізнес

Українці прощаються з Потапом: що сталося

10:14 27 квітня 2025
Потап на сцені. Фото instagram.com/realpotap/

Коли репер Потап запустив веселий ролик у День жалоби за жертвами російського теракту в Києві, багато хто з українців пояснювали це «поганим зв'язком» між виконавцем-ухилянтом та його представниками в Україні.

Втім, схоже, намагання пояснити недоречні проступки репера «браком інформації» почало грати з ним злий жарт — у новому пості виконавець вирішив «притягнути» до себе ще більше симпатії росіян, і почав всі дописи перекладати російською мовою.

Звичайно, це не могло не обурити українців, і від виконавця почали масово відписуватися шанувальники.

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Як відомо, українці — дуже толерантна нація, і якщо раніше вони розуміли, що в Ізраїлі чи США російська мова допомагала Олексієві «заманити» на концерт більше відвідувачів, то після масового вбивства киян 24 квітня подібні кроки не можна оцінювати інакше, як неповага до свого рідного міста і його жителів. Схоже, скоро Потапа будуть порівнювати з Ані Лорак, які продалася ворогу за криваві рублі. Все це, звичайно, дуже сумно, але українського артиста Олексія Потапенка, вочевидь, більше не існує.

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Дуже хочеться сподіватись, що він не повторить долю сумнозвісного Юрія Бардаша, проти якого в Україні нещодавно запровадили санкції.

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