Дачний сезон розпочато: що потрібно для роботи і відпочинку без метушні

Зібрали дієві рішення, які пропонує сучасні техніка: для легкого приготування, зберігання продуктів або ж дрібного ремонту й облагородження території.

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Дача — це про каву на світанку, вимкнені робочі та батьківські чати і довгоочікуване «нарешті спокій». Але є й зворотний бік: що приготувати, щоб довго не стояти біля плити, куди скласти продукти і де подівся шуруповерт. Знайомо?

Разом із «Фокстрот» ми підібрали техніку, яка легко допомагає розв’язати ці побутові задачі та поверне право на комфорт без нервів.

Техногаджети для господарських справ

На дачі завжди є що полагодити. І без зручного інструменту нікуди. Наприклад електровикрутка CREALITY (за 1 399 ₴*) З вагою всього 300 грамів та акумулятором 1,5 А г і набором із 20 біт. Універсальний варіант для дрібного ремонту, складання меблів чи монтажу поличок.

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За доглянутий газон зможе відповідати бензинова газонокосарка GRUNHELM S461VHY (за 12 434 ₴). З потужністю у 3000 Вт та 3,5 кінських сил вона гарантує швидке та якісне скошування трави навіть на великих територіях. А акумуляторний секатор VERTO 7.2V (за ₴2 699) легко зріже сухі гілки без втоми рук. Все для того, щоб двір виглядав доглянуто, а не заріс хаосом.

А щоб не залежати від електропостачання, зарядна станція BLUETTI AC60P 504Wh 600W (за 24 999 ₴) стане надійним джерелом живлення для техніки.

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Смачний шашлик без пригорілого м’яса

Справжній компонент відчуття дачі — свіжоприготовлені м’ясо та овочі. Для цього підійте гриль вугільний Weber Compact Kettle (за 11 599₴), що працює на твердому паливі. Завдяки діаметру 57 см є достатньо місця для приготування їжі для великої компанії. Вага у 13 кг додатково сприяє легкості та мобільності.

А компактним варіантом, який можна буде взяти з дому, буде гриль TEFAL OptiGrill (за 6 499 ₴) обладнаний набором із 6 режимів. Його особливість у тому, що він автоматично вимірює товщину продукту й налаштовує час та температуру для ідеального результату. Чиститься легко завдяки антипригарному покриттю, а знімні пластини можна мити в посудомийці.

Мультиварка — на всі випадки життя

На дачі не завжди є духовка, а іноді навіть плита. Але смачненького хочеться завжди. А мультиварка TEFAL RK321A34 (за 4 499 ₴) на 5 л одна з найзручніших моделей — 15 автоматичних програм та просте керування. Вона сама зварить пюре, кашу чи плов без постійного помішування й контролю. Закинули інгредієнти і пішли насолоджуватись тишею на веранді.

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Продукти не зіпсуються — навіть у +30

Під час дачного відпочинку важливо зберігати продукти та напої свіжими. Холодильник BEKO RDSA240K20W (₴10 999) легко впорається з цим завданням: двокамерний, з морозилкою вгорі та компактними розмірами, він ідеально стає навіть у невелику дачну кухню.

А для коротких поїздок або прогулянок підійде термосумка КЕМПІНГ Picnic 29 (за 879 ₴). Основною її перевагою є здатність зберігати температуру до 13 годин, використовуючи акумулятори холоду. Завдяки об’єму 29 літрів вона вміщує достатньо їжі та напоїв для невеликої компанії.

Смачна їжа, прохолодні напої, комфортний побут — усе це реально навіть на дачі. І добре, коли техніка, яка спрощує життя, не вимагає негайно витратити всі заощадження. У «Фокстрот» можна купити товари у розстрочку або оплатити частинами. А ще регулярно діють акції, є гарантія на техніку та швидка доставка по Україні. Обирайте те, що зараз точно на часі, у магазинах, на сайті і в мобільному застосунку foxtrot.ua.

* ціни актуальні на момент публікації матеріалу

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