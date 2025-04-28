На повню та молодик жодних посадкових робіт: календар городника на травень-2025

Останні числа квітня та травень вважаються часом, сприятливим для висадки в ґрунт насіння огірків. Традиційно цими днями заморозки вже не очікуються, проте цього року атмосферні фронти принесли з собою в країну похолодання.

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Синоптики обіцяють, що у середині цього тижня тепло почне повертатися до України. Тож городникам саме час планувати свої роботи на дачах. Сприятливими для посіву вважаються 1−3, 6−8, 10, 16, 21−22, 29−30 числа травня, а несприятливими — 4, 11−13, 15, 19, 23, 26−27 числа. Згідно з місячним календарем, на Місяць, що росте, потрібно займатися посадкою рослин, які плодоносять над землею, а на спадаючу — коренеплодами, пише «РБК-Україна».

Так, у травні висаджують у ґрунт огірки, гарбуз, помідори. Однак земля має до цього добре прогрітися. Також висаджують картоплю та моркву, зелень та цибулю. У цей час можна висаджувати й саджанці плодових дерев.

Відповідно до фаз Місяця, 1−3 травня вважається найкращим часом для посадки салату, шпинату, кропу та петрушки, розсади капусти, огірків та перцю. 4 травня — томатів, гарбуза та кабачків. 5−11 травня — час квасолі, гарбуза, огірків, розсади перцю, баклажанів і помідорів.

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А на повний місяць 12 травня краще зайнятися підготовкою ґрунту та видаленням бур'янів, а посадкові роботи відкласти.

13−19 травня, коли Місяць спадає, краще сіяти моркву, буряки та картоплю. Також картоплю, цибулю та редьку варто висаджувати 21−26 травня.

А вже 27 травня, в день молодика, краще знову зайнятися розпушуванням землі. А в останні дні травня, 29−31 числа, знову можна сіяти зелень та скоростиглі овочі, а також розсаду квітів.

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Про те, які дні вважаються сприятливими для роботи на землі у 2025 році, читайте у місячному календарі городника на нашому сайті.

Фото Pixabay

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