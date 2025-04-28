Штраф у 34 000 гривень за шум на дорозі: нардепи хочуть карати водіїв

Поки українських водіїв штрафують через неправильні колеса, у Верховній Раді хочуть почати штрафувати і за шум на дорогах. При цьому розмір покарання може становити від 17 до 34 тисяч гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у законопроєкті № 9564, який був поданий раніше до парламенту і включений до порядку денного, щоправда без вказівки конкретної сесії чи засідання. Суть документа, авторами якого є група нардепів, полягає у запровадженні штрафів за порушення правил шумового режиму.

Зокрема, за перше порушення закону у разі його ухвалення доведеться заплатити штраф у 17 000 грн, а за повторне — 34 000 грн та можливе позбавлення права на керування транспортним засобом строком від 3 до 6 місяців.

Автори законопроєкту пояснюють бажання ввести обмеження щодо шуму та штраф тим, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, використання якого призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна.

РЕКЛАМА

Зауважимо, що навіть така начебто «дрібниця» як керування транспортним засобом однієї категорії з правами, відкритими за іншою, може призвести до великого штрафу розміром майже в 41 тисячу гривень.

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook