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Не тільки шини не по сезону: автомобілістам нагадали про штраф «через колеса»

17:39 22 квітня 2025
Автомобілісти, які змінили колеса на диски більшого розміру, можуть отримати штраф

Автоексперти, які раніше розповіли, чи варто їздити на перекачанних шинах, розказали, чим небезпечно замінювати штатні колеса дисками більшого розміру. В деяких випадках подібний тюнінг може обернутися не лише погіршенням керованості транспортного засобу, а й штрафами, пише «Автотема».

Так, за правилами дорожнього руху експлуатація авто з невідповідними шинами є порушенням. Відповідно до пункту 31.4.5 ПДР, використовувати колеса, які не відповідають розмірам або навантаженням, передбаченим для конкретного автомобіля, заборонено.

Недотримання цих вимог карається штрафом у розмірі від 340 до 680 гривень (стаття 121 КУпАП). У разі повторного порушення протягом року можливе тимчасове вилучення авто або позбавлення водійського посвідчення на строк до 6 місяців.

Також варто мати на увазі, що встановлення дисків з великим радіусом і низькопрофільних шин впливає на технічні характеристики автомобіля. Зокрема, вони погіршують амортизацію на нерівностях, створюють додаткове навантаження на вузли підвіски, гальма і рульовий механізм. Крім того, зростає споживання пального.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що робити українським водіям у разі ДТП в Європі.

Фото: Pixabay

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