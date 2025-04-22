Не тільки шини не по сезону: автомобілістам нагадали про штраф «через колеса»

Автоексперти, які раніше розповіли, чи варто їздити на перекачанних шинах, розказали, чим небезпечно замінювати штатні колеса дисками більшого розміру. В деяких випадках подібний тюнінг може обернутися не лише погіршенням керованості транспортного засобу, а й штрафами, пише «Автотема».

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Так, за правилами дорожнього руху експлуатація авто з невідповідними шинами є порушенням. Відповідно до пункту 31.4.5 ПДР, використовувати колеса, які не відповідають розмірам або навантаженням, передбаченим для конкретного автомобіля, заборонено.

Недотримання цих вимог карається штрафом у розмірі від 340 до 680 гривень (стаття 121 КУпАП). У разі повторного порушення протягом року можливе тимчасове вилучення авто або позбавлення водійського посвідчення на строк до 6 місяців.

Також варто мати на увазі, що встановлення дисків з великим радіусом і низькопрофільних шин впливає на технічні характеристики автомобіля. Зокрема, вони погіршують амортизацію на нерівностях, створюють додаткове навантаження на вузли підвіски, гальма і рульовий механізм. Крім того, зростає споживання пального.

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Фото: Pixabay

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