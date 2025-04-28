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Суспільство та люди

Поруч у критичну мить: тренери опановують навички надання допомоги дітям

16:56 28 квітня 2025
тренери освоюють навички надання допомоги дітям

Бути поруч із дитиною в момент небезпеки — велика відповідальність. Саме тому Favbet Foundation підтримав проведення спеціалізованих тренінгів для тренерів, які щодня працюють з дітьми. Учасники навчання отримали практичні знання та навички з надання першої допомоги в екстрених ситуаціях.
Під час тренінгу тренери дізналися, як оцінити ситуацію, визначити рівень небезпеки та діяти швидко й ефективно. Окрема увага була приділена алгоритму виклику швидкої допомоги, виявленню та зупинці критичних кровотеч за допомогою прямого тиску, турнікетів і тампонування.

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

Також учасники опанували дії при травмах з некритичними кровотечами, травматичних ампутаціях, сторонніх предметах у рані. Важливим елементом навчання стала допомога людині без свідомості: тренери практикували переведення у безпечне положення, забезпечення прохідності дихальних шляхів і серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Крім того, ознайомилися з принципами роботи автоматичного зовнішнього дефібрилятора.

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

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Особливу увагу під час навчання приділили саме домедичній допомозі дітям: як оцінювати їхній стан, правильно перевертати та проводити СЛР з урахуванням віку дитини.

В рамках масштабного національного проекту розвитку першої допомоги в спорті за підтримки FAVBET Foundation, з початку 2025 року тренінги вже пройшли 235 осіб, серед них — спортсмени та тренери з олімпійських видів спорту, дитячі тренери та підлітки.

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

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«Ми віримо, що безпека дітей має бути пріоритетом у будь-якій сфері, особливо там, де вони активно рухаються та тренуються. Саме тому підтримка навчання з домедичної допомоги для тренерів — це наш вклад у створення більш захищеного середовища для юних спортсменів. Знання, які рятують життя, повинні бути доступними для кожного, хто працює з дітьми», — розповіли у Favbet Foundation.

Раніше повідомлялося, що з початку поточного року спортивна спільнота України активно працює над підвищенням своєї готовності до надзвичайних ситуацій.

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