Припинення вогню в Україні можливе цього літа: прем’єр Великої Британії назвав умови

Після перемовин у Лондоні щодо мирної угоди між Україною і росією прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що режим припинення вогню в російсько-українській війні може бути досягнутий вже цього літа. Таку думку він висловив в інтерв’ю для Telegraph.

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Стармер наголосив, що в разі розміщення західних військових сил в Україні вони мають отримати надійні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Він підкреслив, що припинення вогню має бути довгостроковим і прийнятним для всіх сторін, включно з Україною. За словами Кіра Стармера, тимчасове перемир’я лише надасть росії змогу перегрупувати сили та повернутися до військових дій, як це вже було в минулому.

Глава британського уряду також зауважив, що саме Україна має вирішувати умови майбутньої мирної угоди, а росія зобов’язана взяти участь у переговорах для досягнення стабільного режиму припинення вогню.

Раніше, під час переговорів зі США в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність прийняти американську ініціативу щодо запровадження 30-денного перемир’я. В Офісі президента повідомили, що Сполучені Штати донесуть цю пропозицію до російської сторони.

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Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ готовий до припинення вогню, але цей процес можливий лише за згоди росії. У свою чергу, президент рф путін висловив підтримку ідеї припинення бойових дій, хоча, за його словами, є питання, які все ще потребують обговорення.

Пізніше обидві сторони погодились не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак росія продовжує атакувати не лише енергетичні об’єкти, а й цивільне населення.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров у своєму інтерв’ю для CBS News заявив, що москва готова укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні, хоча деякі аспекти залишаються невирішеними. За його словами, російсько-американський діалог «рухається у правильному напрямку».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у США після перемовин в Лондоні заявили про істотні розбіжності з Україною в питанні угоди про мир.

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