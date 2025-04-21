Недотримання росією режиму припинення вогню під час оголошеного путіним «великоднього перемир'я» — це все одно, що голодувати між сніданком і обідом і потайки їсти цукерки. Так прокоментував миротворчу ініціативу путіна міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він також сумнівався, чи хоче рф взагалі закінчити війну, пише CNN.

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«Ми бачимо, що напади тривають. Тому оголошене таким чином перемир'я — це радше медійний трюк, ніж реальність», — сказав Ліпавський.

Він зазначив, що росія також відмовляється від 30-денного припинення вогню, на яке Україна вже дала згоду.

«путін ніколи на це не погоджувався і став висувати інші умови. Треба дивитися на реальність, а не на слова», — сказав міністр.

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Він також сумнівається, чи хоче росія взагалі закінчити війну.

«Якби росія не хотіла війни, вона б її не починала. Тому на даний момент єдиний шанс України успішно захиститися — щоб рф не змогла досягти своїх цілей у військовому плані. Ми бачимо, що їм не вдалося знищити Україну за три роки. Але можливо, що виникне ситуація, коли росія буде готова вести переговори про припинення вогню», — сказав глава МЗС Чехії.

Тим часом у свіжому «плані Трампа» по припиненню війни передбачається визнання Криму російським, передача ЗАЕС під контроль США та послаблення санкцій проти росії.

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