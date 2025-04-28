Секрети вибору цукорниці: на які нюанси важливо звернути увагу

Цукорниця призначена для зберігання та подачі цукру до кави чи чаю. Як правило, вона є частиною чайного або кавового сервізу, проте часто продається окремо. Цукорниця, яка схожа на витвори мистецтва, може служити подарунком. Наприклад, срібні цукорниці не раз дарувалися в королівських колах. Також дуже вишуканими є цукорниці з порцеляни.

ВІДЕО ДНЯ

Гарна цукорниця гармонує практично з будь-яким чайним або кавовим сервізом, якщо поєднується з ним за стилем.

Вибираючи цукорницю, віддайте перевагу цукорниці з кришкою — вона зручніша в побуті. Іноді у комплекті продається ложечка. Це теж зручно та красиво.

Важливим є і обсяг цукорниці. Якщо ви приймаєте багато гостей, виберіть більшу цукорницю, щоб не доводилося її наповнювати цукром повторно, втрачаючи нитку розмови за столом.

РЕКЛАМА

Навіть якщо ви не вживаєте цукор, цукорниця в будинку потрібна. До речі, вона може бути чудовою окрасою кухні.

Зверніть увагу на вінтажні цукорниці. Зараз модно поєднувати новий посуд з тим, що має історію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про новий тренд в інтер'єрі з дещо шокуючою назвою «брудна кухня».

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської.

79

Читайте нас у Facebook