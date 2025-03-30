Нові тренди в інтер’єрі, які вам сподобаються: є варіанти для кожного

Останнім часом інтер’єри в оселях роблять еклектичними, оскільки дотримуватись «чистого» стилю досить важко, та й потреби у цьому немає. Люди нарешті зрозуміли, що не варто вражати шпалерами та меблями гостей — важливо створювати затишне середовище для себе та родини. Адже дім — місце, де ми насправді можемо бути собою та максимально відновлюватись.

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Нові тренди в інтер’єрі продиктовані зручністю та комфортом. Один з них — «теплий мінімалізм». У такій оселі немає холодних порожніх просторів. Навпаки, тут відчувається життя. Теплі кольори та текстури, милі серцю дрібнички… Але нічого зайвого, що відвертає увагу.

Для поціновувачів мистецтва актуальним є так званий галерейний стиль. Картини на стінах, фото у рамках, статуетки, вази… Ніяких обмежень!

Ще один тренд — вінтажний шарм. Якщо, наприклад, у вас збереглися порцелянові статуетки та посуд, сміливо доповнюйте ними простір, комбінуючи із сучасними речами.

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Оберіть те, що підходить саме вам, що близьке вашому світогляду. Це кращий критерій для облаштування дому.

Раніше Ольга Сметанська пояснила, на які предмети інтер’єру варто витрачати гроші, а на яких можна зекономити.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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