Останніми роками інтер'єри в оселях стали нагадувати бутафорні простори: ніби вони не для життя, а для показу. Наприклад, стиль мінімалізм передбачає такий мінімум речей у кімнаті, що мимоволі думаєш: а куди ж подіти інше, якщо живеш у звичайній квартирі?

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Але, здається, тренди змінюються у бік практичності. І «брудна кухня» — один з них. Назва дещо шокує, але йдеться не про бруд. Мається на увазі охайний куточок у кухні для приготування їжі, де можуть бути на видноті каструлі, сковорідки, черпаки, банки зі спеціями та крупами.

Такий куточок може бути відокремлений якимось чином від простору, що нагадує фотозону для обідів та вечерь.

У великих будинках так звана «брудна кухня» — це взагалі окреме, ніби технічне приміщення.

Втім, цей тренд не такий вже й новий. Адже, наприклад, у багатьох приватних будинках є так звана літня кухня. Там готують їжу. А накривають стіл на кухні «зразково-показовій». Але й технічна кухня може бути дуже привабливою. Особливо це важливо для тих, хто полюбляє готувати.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про нові тренди в інтер'єрі, які всім сподобаються.

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