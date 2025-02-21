Красивий посуд має чимало поціновувачів у світі. Тож щороку відомі мануфактури створюють нові колекції сервізів та наборів посуду. Один із головних трендів 2025 року — увага до вінтажного фарфору. Він надихає сучасних митців на втілення цікавих ідей. Створюючи роботи за мотивами шедеврів порцелянового мистецтва, вони поєднують минуле, сьогодення та майбутнє. Ще один із цікавих трендів — поєднання у сервіруванні вінтажного посуду з сучасним. Отож, якщо у вашій оселі є сервізи з історією, ви справді щаслива людина. Такі речі можна стильно поєднувати із новим посудом. Сьогодні мова піде про сервізи, присвячені зустрічі весни. А їх у творчому доробку українських фарфористів чимало. Можливо, тому що весна — неймовірне джерело натхнення. Чимало людей починають чекати її майже одразу після новорічних свят… В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про втілення теми приходу весни у фарфорових сервізах українськими митцями.

«Весняна крапель — символ весни, пробудження та оновлення після довгої зими»

- Веснянки — старовинні обрядові пісні, присвячені приходу весни, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Після довгої суворої зими природа пробуджується від зимового сну. Тане останній сніг, з’являються першоцвіти, дзвінко співають пташки… Тема зустрічі весни не оминула й українських фарфористів. Весняна крапель — символ весни, пробудження та оновлення після довгої зими. Природа прокидається від зимового сну. «Весняна крапель» — так назвали свій чайний сервіз відомі митці Костянтин Олійник та Раїса Дмитрук. Форми та розпис предметів співзвучні з формою крапель, шо падають зі стріх з першими весняними променями сонця навесні.

ВІДЕО ДНЯ

К. Олійник, Р. Дмитрук. Чайний сервіз «Весняна крапель». Коростенський ФЗ. 1999

— Відчуття весни дарують нам і ніжні першоцвіти.

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- Вони особливі, адже насичені талою водою й беруть свою силу з землі, що прокидається. Їх листочки соковито-зелені і дуже тендітні, неначе боязкі. Красу перших весняних квітів з ніжністю передає у своєму сервізі відомий український митець Микола Козак. Першоцвіти — квіти, які символізують чистоту, молодість і свіжість. В давнину люди вірили в їх чудодійну силу. Першоцвіт віддає перевагу місцям, освітленим сонячними променями. Оживаючи, природа тягнеться до тепла.

М. Козак. Чайний сервіз «Першоцвіт». Полонський ФЗ. 1971.

— Дуже ніжна робота! Які тендітні ручки чашок, цукорниці, чайника…

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- Варто звернути увагу на вазочку для першоцвітів у складі сервізу. Вона й сама нагадує букетик тендітних квітів. До речі, сервіруючи стіл, я завжди доповнюю його невеликим букетиком. Це виглядає вишукано та стильно й створює особливий настрій. Зазвичай букет має бути невисоким, щоб не заважати спілкуванню гостей та не перешкоджати доступу до страв. Отож доповнивши таку вазочку першими весняними квітами, зможете досхочу милуватись цією красою.

«У вазочку можна помістити гілочки квітучої вишні»

— Помітила, що чимало сервізів у творчому доробку українських митців мають назву «Веснянка».

- Це невипадково, адже веснянка — це ода весні, її довгоочікуваному приходу. Весна — символ початку чогось нового. Отож, весняний декор предметів сервізу надихає творити, будувати нові плани, рухатись вперед. Дуже гарний столовий сервіз «Веснянка», розписаний Аллою Хитько на формах Василя Ущаповського (фото у заголовку — Авт.). Ця робота є окрасою колекції Національного музею декоративного мистецтва України. А от ще один розписаний нею сервіз з такою ж назвою. Це форми, створені відомим скульптором Миколою Трегубовим.

М. Трегубов, А. Хитько. Столовий сервіз «Веснянка». Коростенський ФЗ. 1970

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— Сервізи як пісня…

- Так, у них стільки лірики. Серед образів — квіти та птахи.

Дуже гарний сервіз у розпису Алли Хитько на формах Миколи Трегубова «Лісова пісня». У його складі дві вазочки для квітів різної форми. Адже квітів багато не буває. У такі вазочки, напевно, можна поставити гілочки квітучої вишні або абрикоса. Це буде дуже доречно, адже цвіт дерев ми бачимо у декорі предметів сервізу. До речі, якщо помістити у воду гілочки з бруньками, зовсім скоро у теплому приміщенні ви побачите листочки. Такі вази створюють особливу атмосферу, а вона завжди надзвичайно важлива.

М. Трегубов, А. Хитько. Столовий сервіз «Лісова пісня». Коростенський ФЗ. 1976. НМДМУ

«Синь та блакить — це кольори неба, у якому ми бачимо пташок — вісників весни»

- Роботи художниці Алли Хитько експонувались у Лейпцигу, Вільнюсі, Загребі, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Нині чимало її творів зберігається у Національному музеї декоративного мистецтва України. Серед розписаних нею робіт — сервізи «Мережка», «Чарівний», «Веснянка», набір для лікеру «Полісся», набір для десерту «Весільний подарунок», сет для фруктів «Поліські квіти». У її творчому доробку декоративні вази «Квіти», «Верба», настінні декоративні тарелі «Веснянка», «Жоржини», а також вази з портретним зображенням Тараса Шевченка, Лесі Українки, з ілюстрацією «Лукаш та Мавка».

М. Трегубов, А. Хитько. Блюдо від столового сервізу «Лісова пісня». Коростенський ФЗ. 1976.

— Звернула увагу, що сервізи-«веснянки» створені у біло-блакитному або біло-синьому кольорах.

- Присвячені приходу весни сервізи дійсно мають таку особливість, яка, ймовірно, здивує багатьох. Але все пояснюється досить просто. Синь та блакить — це кольори неба, у якому ми бачимо пташок — вісників весни. Крім того, це і відтінки, які символізують перехід від сніжної зими до весни, коли на вулицях ми бачимо струмочки… І вони теж нам сповіщають про те, що весна прийшла. У біло-блакитній гамі відчувається прохолода, адже земля ще не прогрілася після зими. А ще ця ніжна палітра відтінків асоціюється з чистотою. Звичайно, у кожної людини можуть виникнути ще й свої асоціації. Краса завжди надихає. І це аксіома.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експерткою з фарфору Оленою Корусь про те, що окремі предмети з улюбленого сервізу можуть стати у сервіруванні цікавим акцентом.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

На фото у заголовку В. Ущаповський, А. Хитько. Столовий сервіз «Веснянка». Коростенський ФЗ. 1970. НМДМУ

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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