Овнам — «Туз Жезлів» та яскраві перспективи, Ракам — «Двійка Мечів» та складні рішення: Таро-прогноз на вівторок, 29 квітня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи розповіли про прогноз карт на 29 квітня 2025 року. Цей день обіцяє багатьом людям дивовижні зміни та нові можливості. Він може стати справжньою відправною точкою для тих, хто готовий залишити минуле позаду, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Блазень

«Блазень» відкриває Козерогам шлях до нових можливостей. Ризикований крок у невідомість може призвести до радісних результатів, якщо залишити страх позаду і довіритися життю. Важлива легкість та почуття гумору у будь-яких ситуаціях.

Водолій — Повішений

«Повішений» радить Водоліям переглянути свої погляди та прийняти тимчасову стагнацію як шанс на трансформацію. Це час для терпіння та готовності до жертви заради майбутнього успіху.

Риби — Мир

Карта «Мир» для Риб символізує завершення етапу та досягнення гармонії. Сьогоднішній день принесе задоволення від роботи та зміцнення зв'язків із близькими.

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Овен — Туз Жезлів

«Туз Жезлів» для Овнів — початок нової фази, повної можливостей та нових перспектив. Натхнення та сміливість допоможуть зробити важливі кроки, не відкладаючи рішення.

Телець — Вісімка Кубків

«Вісімка Кубків» вказує Тельцям на необхідність відпустити те, що не приносить радості. Це час для пошуку нових смислів та змін, навіть якщо шлях ще не зрозумілий.

Близнюки — Сонце

«Сонце» приносить Близнюкам радість та успіх. Можлива поява людини, яка змінить життя. Також не виключені важливі починання, повні успіхів та підтримки.

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Рак — Двійка Мечів

«Двійка Мечів» попереджає Раків про внутрішні суперечності та важкі рішення. Не поспішайте з висновками, дайте собі час та прислухайтеся до інтуїції.

Лев — Лицар Денаріїв

«Лицар Денаріїв» нагадує Левам про важливість наполегливої роботи та дисципліни. Сьогодні буде успішним той, хто продовжує йти до мети, незважаючи на рутинні завдання.

Діва — Лицар Кубків.

«Лицар Кубків» приносить Девам романтику та емоційне піднесення. Це день для творчості, зміцнення зв'язків та пошуку гармонії в собі.

Терези — Сімка Кубків

«Сімка Кубків» попереджає Терезів про ілюзії та оманливі пропозиції. Будьте обережні у фінансових та особистих питаннях, тверезо оцінюйте ситуацію.

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Скорпіон — Диявол

«Диявол» для Скорпіонів символізує спокуси та приховані страхи. Потрібна чесність із собою та контроль над слабкостями, щоб рухатися вперед.

Стрілець — Самітник

«Самітник» для Стрільців — час для самоаналізу та усамітнення. Відійдіть від суєти, щоб переосмислити свої цінності та знайти шлях до гармонії.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким сильно пощастить в останні дні квітня.

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