Ніякого «припинення вогню»: росія знову атакувала мирні міста України

Всупереч брехливим обіцянкам щодо «припинення вогню», рф продовжує обстріли мирних населених пунктів України.

В ніч на 29 квітня противник атакував Україну 100 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Сили ППО знищили 37 ворожих БПЛА, ще 47 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах.



Зокрема, війська ворога атакували Київ дронами. В одному з районів зафіксовано падіння уламків, пожежі та щонайменше одна людина постраждала, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що за повідомленням медиків, у Деснянському районі є постраждалі. Жінці надають допомогу на місці.

«Виклик медиків у Деснянський район. Попередньо — горить приватний будинок і автівки. Екстрені служби прямують на місце», — поінформував Кличко.

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Згодом він додав, що внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці.

Своєю чергою, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що вчора вдень російські терористи вдарили безпілотниками по селу в Чернігівській області та вбили літнього чоловіка.



«38-річний односельчанин кинувся на порятунок. Попри небезпеку. Він сам дивом уцілів — його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера», — написав Чаус.

На Дніпропетровщині протягом ночі оборонці неба знищили 7 БпЛА, зазначив керівник ОВА Сергій Лисак. На жаль, є жертви та постраждалі.

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«Ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні», — уточнив Лисак.

Частково зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж — пошкоджені.

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У Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА зайнялося аграрне підприємство.

Агресор також вдарив по області КАБом. По Нікопольщині — поцілив артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів, гаражів та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині внаслідок обстрілів армією росії вже відомо про сімох поранених людей за день, повідомляють у військових адміністраціях.

Російські військові також обстріляли Куп'янськ на Харківщині з артилерії — був поранений чоловік, він у тяжкому стані в лікарні, повідомили в облпрокуратурі.



За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 80 авіаційних ударів, застосувавши 112 керованих авіаційних бомб, 1103 удари дронами-камікадзе, здійснив 4296 артилерійських обстрілів.

Зокрема, на Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії. Ворог має значні втрати особового складу та техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:

- особового складу — близько 950 860 (+1060) осіб ліквідовано;

- танків — 10 728 (+5) од.;

- бойових броньованих машин — 22 352 (+14) од.;

- артилерійських систем — 27 080 (+42) од.;

- автомобільної техніки та автоцистерн — 46 432 (+140) од.

Як повідомляли «ФАКТИ», у ніч на 28 квітня противник атакував Україну 166-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 40 ударних дронів, 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

А вдень 28 травня російські дрони атакували Черкащину. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт газової інфраструктури, через це близько 117 тисяч споживачів залишилися без газу.

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