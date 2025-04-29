Таро-гороскоп на тиждень і порада від мольфара: хто отримає фінансову підтримку Всесвіту

Новий тиждень, який продовжиться до 4 травня, ідеально підходить для того, щоб ухвалити важливе фінансове рішення, а також поставити мету або завдання, до якого потім можна прагнути у 2025 році.

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Про це пише Styler з посиланням на Metro.

Овен — Карта Таро: «Верховна Жриця»

Овнам потрібно обмежитись у витратах й трохи пригальмувати свої бажання. Краще присвятити час роздумам, творчості та усамітненню, щоб почути свій внутрішній голос.

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Телець — Карта Таро: «Туз Кубків»

Для Тельців настав час переглянути свої звички та почати щось нове. Це може бути підвищення, додатковий дохід чи поліпшення фінансової системи.

Близнюки — Карта Таро: «Королева Жезлів»

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Для Близнюків слушний час сміливих рішень, ризиків і творчості. Почніть свою справу, діліться знаннями та шукайте способи заробити, використовуючи свої таланти.

Рак — Карта Таро: «Король Пентаклів»

Ракам потрібно створити практичний план й почати діяти, щоб реалізувати свої фінансові амбіції.

Лев — Карта Таро: «Вісімка Мечів»

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Левам потрібно рухатись уперед. Використовуйте заздрість до чужого успіху, щоб вчитися в інших і застосувати їхні методи у своїй кар'єрі.

Діва — Карта Таро: «Королева Кубків»

Дівам краще прийняти поточний фінансовий стан й почати контролювати ситуацію. Це час для внутрішнього спокою і впевненості у своєму добробуті.

Терези — Карта Таро: «Паж Пентаклів»

Терезам необхідно цього тижня зайнятися аналізом і управлінням фінансами. Гарний час для навчання. Це принесе не тільки користь, а й стане новим захопливим проєктом.

Скорпіон — Карта Таро: «Повішений»

Скорпіонам потрібно змінити перспективу й отримати поради у несподіваних людей. Це відкриє нові можливості та допоможе знайти вихід із застою.

Стрілець — Карта Таро: «Диявол»

Для Стрільців настав час змінити свій підхід і позбутися повторюваних помилок. Потрібні нові заходи, щоб гроші почали працювати ефективніше, а фінансові потоки стали більш стабільними.

Козоріг — Карта Таро: «Шістка Пентаклів»

Козорогам варто не тільки накопичувати гроші, а й використовувати їх для добра. Дозвольте грошам вільно циркулювати.

Водолій — Карта Таро: «Сімка Пентаклів»

Водоліям потрібно скласти план та бути готовими інвестувати у майбутнє.

Риби — Карта Таро: «Лицар Кубків»

Рибам важливо розставляти пріоритети. Не все варте грошей. Навчіться знаходити радість у недорогих задоволеннях і зосередьтеся на тому, що приносить довгострокове задоволення.

Своє чергою мольфар Макса Гордєєва розповів про те, що потрібно зробити, щоб не «профукати» великі гроші.

Також нагадаємо, кому зі знаків зодіаку пощастить в останні дні квітня.

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