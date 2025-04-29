Таро-гороскоп на тиждень і порада від мольфара: хто отримає фінансову підтримку Всесвіту
Новий тиждень, який продовжиться до 4 травня, ідеально підходить для того, щоб ухвалити важливе фінансове рішення, а також поставити мету або завдання, до якого потім можна прагнути у 2025 році.
Про це пише Styler з посиланням на Metro.
Овен — Карта Таро: «Верховна Жриця»
Овнам потрібно обмежитись у витратах й трохи пригальмувати свої бажання. Краще присвятити час роздумам, творчості та усамітненню, щоб почути свій внутрішній голос.
Телець — Карта Таро: «Туз Кубків»
Для Тельців настав час переглянути свої звички та почати щось нове. Це може бути підвищення, додатковий дохід чи поліпшення фінансової системи.
Близнюки — Карта Таро: «Королева Жезлів»
Для Близнюків слушний час сміливих рішень, ризиків і творчості. Почніть свою справу, діліться знаннями та шукайте способи заробити, використовуючи свої таланти.
Рак — Карта Таро: «Король Пентаклів»
Ракам потрібно створити практичний план й почати діяти, щоб реалізувати свої фінансові амбіції.
Лев — Карта Таро: «Вісімка Мечів»
Левам потрібно рухатись уперед. Використовуйте заздрість до чужого успіху, щоб вчитися в інших і застосувати їхні методи у своїй кар'єрі.
Діва — Карта Таро: «Королева Кубків»
Дівам краще прийняти поточний фінансовий стан й почати контролювати ситуацію. Це час для внутрішнього спокою і впевненості у своєму добробуті.
Терези — Карта Таро: «Паж Пентаклів»
Терезам необхідно цього тижня зайнятися аналізом і управлінням фінансами. Гарний час для навчання. Це принесе не тільки користь, а й стане новим захопливим проєктом.
Скорпіон — Карта Таро: «Повішений»
Скорпіонам потрібно змінити перспективу й отримати поради у несподіваних людей. Це відкриє нові можливості та допоможе знайти вихід із застою.
Стрілець — Карта Таро: «Диявол»
Для Стрільців настав час змінити свій підхід і позбутися повторюваних помилок. Потрібні нові заходи, щоб гроші почали працювати ефективніше, а фінансові потоки стали більш стабільними.
Козоріг — Карта Таро: «Шістка Пентаклів»
Козорогам варто не тільки накопичувати гроші, а й використовувати їх для добра. Дозвольте грошам вільно циркулювати.
Водолій — Карта Таро: «Сімка Пентаклів»
Водоліям потрібно скласти план та бути готовими інвестувати у майбутнє.
Риби — Карта Таро: «Лицар Кубків»
Рибам важливо розставляти пріоритети. Не все варте грошей. Навчіться знаходити радість у недорогих задоволеннях і зосередьтеся на тому, що приносить довгострокове задоволення.
Своє чергою мольфар Макса Гордєєва розповів про те, що потрібно зробити, щоб не «профукати» великі гроші.
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