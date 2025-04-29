У Німеччині відреагували на пропозицію Трампа віддати путіну території
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа. Мова йде про поступку територій в обмін на припинення вогню з росією. Якби Україна пішла на це, додав міністр, це було б схоже на «капітуляцію».
«Київ, очевидно, знає, що йому, можливо, доведеться віддати певну територію, щоб досягти сталого припинення вогню, узгодженого в добрій волі, — заявив Пісторіус німецькому громадському мовнику ARD. — Але вони точно не зайдуть так далеко — або не повинні зайти так далеко — як остання пропозиція американського президента».
На думку Пісторіуса, Україна сама могла б отримати рік тому те, що було включено до цієї пропозиції.
«Це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної додаткової цінності», — додав Пісторіус.
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