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Світ

У Німеччині відреагували на пропозицію Трампа віддати путіну території

14:22 29 квітня 2025
Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа. Мова йде про поступку територій в обмін на припинення вогню з росією. Якби Україна пішла на це, додав міністр, це було б схоже на «капітуляцію».

«Київ, очевидно, знає, що йому, можливо, доведеться віддати певну територію, щоб досягти сталого припинення вогню, узгодженого в добрій волі, — заявив Пісторіус німецькому громадському мовнику ARD. — Але вони точно не зайдуть так далеко — або не повинні зайти так далеко — як остання пропозиція американського президента».

На думку Пісторіуса, Україна сама могла б отримати рік тому те, що було включено до цієї пропозиції.

«Це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної додаткової цінності», — додав Пісторіус.

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