Заява президента путіна про «великоднє перемир'я» невипадково з’явилася після того, як ЗМІ опублікували інформацію про готовність США визнати Крим російським, пише The Guardian.

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За словами джерел, США можуть бути готові дати путіну стратегічну перемогу і визнати російський контроль над півостровом. У 2014 році російський спецназ захопив Крим, який путін анексував після фіктивного референдуму. Дипломатичне визнання з боку США порушило б статут ООН і консенсус, досягнутий після 1945 року, про те, що країни не можуть захоплювати території силою. Більшість держав, включно з Великою Британією, відмовилися визнати незаконне захоплення Криму росією.

Можлива поступка москві з боку Білого дому, ймовірно, викличе критику колишніх європейських союзників США і шалену реакцію в Україні. Днями Дональд Трамп заявив, що США не можуть «рухатися далі», якщо не вдасться домовитися про мирну угоду.

Переговори про врегулювання мають продовжитися цього тижня в Лондоні. Витоки інформації свідчать про те, що США наполягають на укладенні вигідної для кремля угоди, за якою росія залишить за собою окуповані території на півдні та сході України, а також Крим.

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В адміністрації Трампа також розглядають можливість зняття санкцій з москви, повідомляє New York Post. Натомість Трамп посилив тиск на Україну, фактично припинивши військову допомогу і вимагаючи частку прибуткових мінеральних багатств країни.

Очевидною тактикою росії є повторне висунення своїх максималістських вимог, одночасно посилюючи наступ на полі бою. У переговорах зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом путін наполягав на усуненні Зеленського, демілітаризації України та її «нейтральному» статусі поза НАТО.

Мирна угода спрацює лише в тому випадку, якщо росіяни припинять воювати, заявили американські чиновники в інтерв'ю Bloomberg.

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«Переговори будуть безрезультатними, якщо кремль не погодиться припинити бойові дії. Надання Україні гарантій безпеки є невід'ємною частиною будь-якої угоди», — визнав один з них.

Джерело повідомило, що остаточного рішення щодо Криму ще не прийнято. Однак після останньої пропозиції США щодо мирної угоди путін, попри «перемир'я», ще більше посилив атаки на українських цивільних та інфраструктуру.

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