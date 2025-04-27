У партії Мерца прокоментували «можливу передачу» Криму рф

Ідея президента США Дональда Трампа про примус до «миру» в Україні змушує майбутнього канцлера Фрідріха Мерца (ХДС) діяти, хоча він ще не обіймає посаду. Мерц, який і раніше підтримував Київ, розуміє, що незабаром він стане одним з головних гравців на міжнародній арені. Зрештою, Німеччина є другим найбільшим постачальником зброї в Україну після США. Він працює над планом, деталі якого поки що невідомі. Але разом з тим політики партії «Християнсько-демократичний союз Німеччини», яку очолює майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, різко розкритикували «мирний план» Дональда Трампа щодо України, пише Bild.

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«Ясно одне: президент Зеленський навряд чи захоче погодитися на угоду, за якою Україна визнає Крим російським і передасть рф території, вже окуповані росіянами. Це саме те, чого вимагає Трамп. Якщо в результаті американці підуть з України, Німеччині, можливо, доведеться поставити ще більше військової техніки, щоб компенсувати втрати США», — йдеться у статті.

Партійні друзі та радники Мерца дають зрозуміти, що наступний німецький уряд залишиться на боці України, попри тиск з боку Трампа.

Юрген Хардт, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС, заявив в інтерв'ю Bild: «Диктат миру для України суперечить німецьким інтересам. Він заохочував би росію до безкарних нападів на інші країни. Це стало б стимулом для деспотій у всьому світі відвертати увагу від внутрішніх проблем війнами. І це спричинило б потік біженців, до якого Німеччина була б особливо вразливою».

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Хардт посилається на «серйозні дослідження», які прогнозують, що «від п'яти до восьми мільйонів українців покинуть свою країну, тому що вони не можуть і не хочуть жити під російською окупацією». Причина: «страх перед тортурами, примусовою працею і викраденням своїх дітей». Тому «не може бути справедливого миру без участі та згоди України».

Соратники Мерца зазначили, що оцінювати пропозиції щодо можливого припинення вогню або навіть миру повинна, перш за все, Україна.

«Ми не повинні упереджувати оцінки з Києва. Метою має бути життєздатне і довготривале рішення», — кажуть вони.

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Раніше Мерц заявив, що Німеччина озброїть Україну ракетами Taurus і назвав можливу ціль для них.

А президент Литви назвав передачу Криму росії бомбою уповільненої дії.

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